Nekaj izboljšav sicer ni vidnih – zamenjali so namreč 27 let star prezračevalni in grelni sistem, večinoma pa so v sobah opravili zgolj lepotne popravke. Največ dela so si naložili pri obnovi Ovalne pisarne, v kateri so zamenjali tudi stenske tapete. Sicer so po drugih pisarnah in hodnikih zamenjali preproge ter tu in tam še kakšno sliko na steni. Po poročanju ameriških medijev so za prenovo namenili 3,4 milijone dolarjev.

Pred tedni je v javnosti odjeknila domnevna izjava Donalda Trumpa, ki naj bi svoj nov dom opisal kot »pravo smetišče«. Ameriški predsednik je prek twitterja navedbe zanikal in jih pripisal »lažnivim medijem«.