V Moskvi so tako z dovoljenjem oblasti odprli prvo severnokorejsko potovalno agencijo NKOREAN.RU, ki posameznikom in skupinam nudi vpogled v »sicer eno bolj zaprtih držav z več različnimi obrazi«, poroča Reuters. Turiste bodo pred potovanjem temeljito preverili, v državi pa jih bo spremljal vodnik, ki bo bdel nad njihovim obnašanjem in zagotavljal njihovo varnost. V izjavi za javnost so iz agencije še sporočili, da je fotografiranje strateških in vojaških zgradb prepovedano, dolgi pogovori z lokalnim prebivalstvom pa niso priporočljivi oziroma jih odsvetujejo.

Najdražja od ponudb agencije je 15-dnevno »popolno doživetje severnokorejske kulture«, za katero bodo morali odšteti okoli 1700 evrov. V ceno je vključen obisk kmetije, polnilnice mineralne vode, budističnega templja, pohod v gore in predstavitev lokalne kuhinje, poroča Reuters. Obiskovalci si lahko privoščijo še obiske več muzejev, posvečenih ustanovitelju države Kim Jong Ilu, tisti, ki pa jih zgodovina in politika ne zanimata tako zelo, pa se lahko odpravijo na plažo, si ogledajo letalski miting ali pa se odžejajo na festivalu piva. Aranžmaje ponujajo iz pristanišča Vladivostok, ture pa so na voljo v ruščini, angleščini, francoščini in mandarinščini.

ZDA so pred meseci zaradi smrti ameriškega študenta Otta Warmbierja izdale prepoved potovanj svojih državljanov v Severno Korejo. 21-letnika so tam lani aretirali, ker naj bi za spominek skušal ukrasti propagandni plakat. Letos so ga sicer po dolgotrajnih pogajanjih izpustili v domovino, a je zaradi hudih možganskih poškodb kmalu po prihodu v ZDA umrl.

Zaradi ponavljajočih se testiranj balističnih raket je Varnostni svet ZN proti Severni Koreji sprožil več globalnih sankcij, ki vplivajo tudi na ekonomijo države. Pjongjang se tako trudi dodaten denar zaslužiti s pomočjo turizma.