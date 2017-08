Nova pogodba pomeni, da bo štirikratni nosilec šampionskega prstana prvaka lige NBA v majici ostrog preživel 16 let, torej svojo celotno kariero v elitni severnoameriški profesionalni košarki. Štiridesetletni organizator igre je bil izbran v 2. krogu izbora na naboru mladih kadrov leta 1999 kot 57. po vrsti. Takrat ga je izbral teksaški klub, v vrstah katerega je začel igrati leta 2002. Pred tem je štiri sezone odigral v Italiji, v vrstah klubov Viola iz Reggio Calabrie ter Virtusa iz Bologne. Po podatkih severnoameriških medijev bo Ginobili na sezono zaslužil 2,5 milijona ameriških dolarjev.

Manu ima že štiri šampionske prstane

Argentinec, ki je skupaj z izbrano vrsto na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah osvojil zlato kolajno, se bo pridružil Timu Duncanu in Tonyju Parkerju kot tretji košarkar v zgodovini franšize, ki je z ostrogami odigral najmanj 16 sezon. Argentinec je s San Antoniom štirikrat osvojil naslov prvakov najmočnejšega klubskega prvenstva na svetu, in sicer v letih 2003, 2005, 2007 in 2014, dvakrat v letih 2005 in 2011 je nastopil tudi na ekshibicijski tekmi zvezdnikov lige NBA All-Star.

Ginobili je postal tudi del druščine košarkarjev, ki so bili celotno kariero v ligi NBA zvesti le enemu klubu. To so Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, John Stockton, Reggie Miller in John Havlicek.