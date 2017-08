Od minulega petka do ponedeljka je na obalah grških otokov pristalo 633 ljudi, zgolj v torek pa je prispelo še novih 397. Pristajali so na otokih Ios, Samos, Leros, Lezbos in Kos. V avgustu jih je tako skupaj doslej prispelo že 2400. Med prišleki še prevladujejo Sirci, Iračani in Afganistanci. Novinarski kolegi v Grčiji večje število prihodov pripisujejo stabilnemu vremenu, ki omogoča plovbo, a so obenem opozorili na povečanje tihotapskih aktivnosti. Zaznali so namreč tudi povečanje prehodov s pomočjo tihotapcev na kopenski meji med Turčijo in Grčijo, ki od vremena ni odvisna.