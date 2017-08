Četudi je njihova reprezentanca leta 2007 osvojila naslov evropskega prvaka, pa Špancem za odbojko ni kaj prida mar. Vsaj tako gre sklepati po brskanju po spletnih straneh največjih španskih športnih medijev. V poplavi nogometnih novic so namreč vest, da njihovi odbojkarji začenjajo z nastopi na evropskem prvenstvu, bežno omenili le pri sloviti Marci.

A kljub temu da je španska izbrana vrsta daleč od zanimanja njihove javnosti kot tudi stare slave, pa je Slovence v začetnem nizu pošteno namučila. Nervoznim izbrancem selektorja Slobodana Kovača igra na uvodu nikakor ni stekla. Ob slabem servisu in blok igri so tekmeca večji del niza lovili, a ga predvsem na krilih razpoloženega kapetana Tineta Urnauta v zaključku ujeli (23:23). V dramatični končnici je do izraza prišla zlasti večja kakovost Slovenije, ki je po tretji zaključni žogi povedla z 1:0.

Nadaljevanje je bilo za slovenske odbojkarje precej bolj uspešno, predvsem pa manj stresno. V drugem nizu se je z bloki razigral Jan Kozamernik, uspešna pa je bila tudi obramba, ki je prejela vsega 15 točk. Razmerje moči se ni dosti spremenilo niti v nadaljevanju, Slovenci so v tretjem nizu hitro prišli do prednosti treh točk. Ob drugem tehničnem odmoru so vodili s 16:9, takrat je tudi postalo jasno, da presenečenja ne bo in da bodo favoriti tekmo mirno pripeljali do konca. »Vsi smo pričakovali, da bo prva tekma zahtevna. Videlo se je, da smo začeli v krču in nismo bili pravi. A ko smo spreobrnili prvi niz in ga dobili, nam je le steklo. V nadaljevanju smo prikazali pravo igro, igro, ki krasi Slovenijo. Izboljšali smo servis in blok, kar nam je močno olajšalo delo,« je po tekmi povedal podajalec Slovenije Gregor Ropret.

Na drugi tekmi skupine C sta se že popoldan pomerili ruska in bolgarska reprezentanca. Zanesljivo, s 3:0 (23, 20, 19), so dvoboj dobili odbojkarji Rusije, ki bodo v soboto tekmec Slovencev v drugem krogu. Največ pozornosti je sicer požela večerna tekma v skupini A med domačini Poljaki in Srbi na nacionalnem nogometnem stadionu v Varšavi. Spektakel pred več kot 60.000 gledalci so dobili Srbi s 3:0.

Tekmo so odigrale tudi slovenske odbojkarice, ki te dni na Nizozemskem nastopajo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. V tretjem krogu so doživele še drugi poraz, po tem ko so bile od njih s 3:1 (24, 13, -23, 23) boljše Belgijke. Jutri ob 14.30 se bodo varovanke Alessandra Chiappinija pomerile z domačinkami.