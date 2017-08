Za Srbom Novakom Đokovićem, Švicarjem Stanom Wawrinko, Japoncem Keijem Nišikorijem in še nekaterimi drugimi teniškimi igralci je nastop na četrtem turnirju za grand slam v sezoni odpovedal tudi 26-letni Raonić. Kanadčan, 11. na svetovni lestvici, je bil prisiljen odpovedati odprto prvenstvo ZDA zaradi poškodbe zapestja, ki mu je onemogočila tudi nastop na nedavnem mastersu v Cincinnatiju.

»Poskušal sem narediti prav vse, kar je v moji moči, da bi pravočasno ozdravil zapestje in zaigral v New Yorku. Čakal sem do zadnjega trenutka in upal, da se bo izšlo, toda poškodba mi ne omogoča igranja. Zdaj nimam nobene druge možnosti, kot da odpovem nastop,« je pojasnil v Črni gori rojeni Miloš Raonić (stalno prebivališče ima v Monte Carlu), ki na prvih treh letošnjih turnirjih za grand slam niti enkrat ni prišel v polfinale. V Melbournu je v četrtfinalu izgubil proti Rafaelu Nadalu, v Roland Garrosu že v četrtem krogu proti Pablu Carrenu Busti, v Wimbledonu pa v četrtfinalu proti Rogerju Federerju.

V nasprotju z Raonićem je razlog za odpoved nastopa Belorusinje Victorie Azarenka v New Yorku precej bolj nenavaden. Zdaj 28-letna Azarenkova, ki je bila leta 2012 tudi prva dama svetovnega tenisa, trenutno pa je na komaj 204. mestu, ima velike težave v zasebnem življenju. Belorusinja in njen zdaj že nekdanji partner Billy McKeague, s katerim imata osemmesečnega sina Lea, se že nekaj časa bojujeta za skrbništvo nad otrokom.

McKeaguju je zdaj uspelo doseči, da je sodnica v Kaliforniji, kjer ima družina tudi prebivališče (Los Angeles), odločila, da Leo ne sme zapustiti zvezne države, dokler postopek za pridobitev skrbništva ne bo v celoti končan. »Noben starš ne sme izbirati med otrokom in svojo kariero. V New Yorku bi lahko igrala le pod pogojem, da bi sina pustila doma, tega pa nočem in ne želim,« pravi Victoria Azarenka, ki je na US Opnu dvakrat klonila šele v finalu: tako leta 2012 kot 2013 je bila zanjo usodna Američanka Serena Williams, obakrat z 2:1 v nizih.

Več razlogov za dobro voljo kot Raonić in Azarenkova pa ima nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker. Nemec, ki je leta 1989 zmagal na US Opnu in je bil do lani trener Novaka Đokovića, bo odslej vodil moško reprezentanco Nemčije oziroma vse tamkajšnje selekcije v moški konkurenci. Zdaj 49-letni Becker, ki je nedavno razglasil osebni stečaj, se tako po 18 letih vrača na ta položaj, saj je bil med letoma 1997 in 1999 že kapetan ekipe za Davisov pokal, a brez posebnih uspehov. Nemška teniška zveza (DTB) novega strokovnega sodelavca pred dnevi še ni uradno potrdila, je pa to storila v sredo na posebni novinarski konferenci v Frankfurtu.