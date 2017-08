Severna Koreja je julija izstrelila raketi, ki imata domet 10.000 kilometrov. Ker je mogoče na takšno medcelinsko raketo dati jedrsko konico, bi lahko tudi ozemlje ZDA, vse do Chicaga, postalo tarča severnokorejskega jedrskega napada. Strokovnjaki pa ne verjamejo, da bi severnokorejski inženirji lahko sami v enem letu – potem ko so imeli še lani zelo hude težave z izstrelki, ki imajo 3000 kilometrov dometa – naredili tak tehnološki skok naprej. Tako domnevajo, da so si v Pjongjangu na skrivaj priskrbeli nekdanje sovjetske medcelinske rakete, ki jih hočejo imeti za odvračanje napada in obrambo režima.

»Velika zmaga«po lanskih neuspehih Severnokorejski diktator Kim Jong Un je spomladi govoril o »revoluciji 18. marca«. Dejal je še: »Svet bo kmalu spoznal globlji pomen naše velike zmage na ta dan.« Štiri mesece pozneje je postalo jasno, kaj je mislil. 4. in 28. julija je Pjongjang izstrelil dve raketi hwasong-14, ki sta sicer leteli precej v nebo, a tako zelo visoko, da bi z bolj vodoravnim letom lahko dosegli ZDA. Še leta 2016 so se v Severni Koreji vrstile neuspešne izstrelitve raket hwasong-10 z dometom 3000 kilometrov, ki naj bi bile izdelane po sovjetskem modelu. Od osmih ali devetih poskusov je bil uspešen samo en, druge rakete so eksplodirale že ob izstrelitvi ali so padle kmalu po izstrelitvi. Menda je šlo za sabotažo ameriških tajnih služb po elektronski poti.

Bela hiša podcenjevala Pjongjang Septembra lani naj bi se Pjongjang že pripravljal na izstrelitev raket hwasong-14. Ameriški obveščevalci so tedaj skrajšali rok, ko bi Severna Koreja lahko napadla ameriško ozemlje, s štirih let na dvanajst mesecev. Zdaj je to že mogoče, čeprav ima Severna Koreja še vedno težave z natančnostjo in s tem, da se glava izstrelka ob vrnitvi v atmosfero lahko vžge. Že leta 1999 so ameriški obveščevalci napovedali, da bo Severna Koreja lahko napadla ZDA leta 2015. A odgovorni v Beli hiši Pjongjanga niso jemali resno. »Danes me preseneča to, da lahko nekdo reče, da je presenečen,« je zdaj za pariški dnevnik Le Monde dejal Bruce Klingner, nekdanji odgovorni v Cii za Korejski polotok.

Uganka Vendar ostaja velika uganka, kako je lahko Severna Koreja po lanski seriji neuspehov z izstrelki, ki imajo domet 3000 kilometrov, letos izstrelila rakete, ki letijo več kot trikrat dlje. Strokovnjaki, ki so si natančno ogledali obe raketi, izstreljeni julija, ugotavljajo veliko podobnost s sovjetskimi medcelinskimi raketami, ki so se pojavile pred več kot 40 leti. Julija 2012 so v Ukrajini na osem let zapora obsodili severnokorejska diplomata, ki sta navezala stik z inženirjem tovarne, kjer so nekoč izdelovali motor za medcelinske rakete. Izdal ju je kar inženir. Ameriški obveščevalci danes menijo, da Severna Koreja sama proizvaja rakete in tudi njihove motorje, vendar se s tem ne strinjajo aeronavtični inženirji, kot je Michael Elleman, ki meni, da je Pjongjang medcelinske rakete dobil nedavno. Tako naj bi v zadnjih dveh letih izkoristila težak položaj Ukrajine in od nje kupila medcelinske rakete. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je te »absurdne obtožbe« zavrnil in zahteval preiskavo. Vendar pa Elleman poudarja, da morda ukrajinska vlada in Porošenko sploh nista ničesar vedela. Prav tako pa dopušča, da so rakete prišle iz Rusije.