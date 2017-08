V ponedeljek med 17. in 19. uro bo društvo Ekologi brez meja spet zavzelo šolsko jedilnico na Streliški 12 in omogočilo izmenjavo najrazličnejši tekstilnih izdelkov. Ker so se v preteklosti komaj prebijali skozi ogromne količine tudi slabšega tekstila, so v društvu uvedli vstopnino, ki znaša tri evre. Tokrat so napovedali, da imajo moški, ki prinesejo moška oblačila, do nadaljnjega prost vstop. Želijo si namreč pritegniti tudi moške, saj moških oblačil zelo manjka. Na izmenjavo lahko vsak prinese do 10 čistih in lepo ohranjenih kosov oblačil, obutve ali hišnih tekstilij, ki jih potem na sprejemnem pultu ovrednotijo s točkami. Nato si lahko med kosi na mizah vsak izbere, kar mu je všeč, vendar v vrednosti teh točk. »Izmenjava je odlična priložnost, da zamenjate vaša stara oblačila, ki jih ne nosite več, obenem pa obogatite garderobo s kakšnim ‘novim-starim’ kosom oblačila,« vabijo ekologi v okviru Tekstilnice in naprošajo, da prinesete sezoni primerne kose garderobe.