Spolno prenosljive okužbe so med mladimi veliko bolj razširjene, kot se mladi zavedajo. Po mnenju izr. prof. dr. Irene Klavs, vodje skupine za HIV, spolno prenesene okužbe in hepatitise na Centru za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so spolno prenesene bolezni med mladimi pogostejše predvsem zaradi bolj tveganega spolnega vedenja. To vključuje predvsem večje število spolnih partnerjev na leto. Zanesljivih podatkov o tem, ali so v Sloveniji med mladimi različne spolno prenesene okužbe bolj ali manj pogoste kot v drugih evropskih državah, na NIJZ sicer nimajo, a so po mnenju Klavsove po vsej verjetnosti najpogostejše spolno prenesene okužbe, kot so okužbe s HPV in klamidijske okužbe, tudi med mladimi v Sloveniji približno enako razširjene kot v drugih državah EU. Pri manj pogostih spolno prenesenih okužbah, ki se običajno koncentrirajo v skupinah z visoko tveganim spolnim vedenjem, pa so med državami lahko tudi pomembne razlike. Dr. Klavsova pravi, da je v Sloveniji, denimo, manj okužb s HIV kot v večini zahodnoevropskih držav v skupini mladih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. V večini držav je v tej skupini delež okuženih s HIV že presegel pet odstotkov. Podobno kot drugod pa sta tudi v Sloveniji najbolj razširjeni spolno preneseni okužbi okužba s HPV in klamidijska okužba.

Cepljenje proti virusom HPV

Najbolj, pravzaprav zelo, zelo pogoste so spolno prenesene okužbe s HPV. Prvo zanesljivo oceno o njihovi pogostosti so na NIJZ dobili s presečno raziskavo leta 2010, v kateri so v 22 ginekoloških ambulantah presejali na raka materničnega vratu 4431 žensk v starosti od 20 do 64 let. »Ocenili smo, da je bilo z vsaj enim od 12 visoko rizičnih genotipov HPV v življenju okuženih najmanj 59,2 odstotka žensk in z vsaj enim od dveh neonkogenih genotipov, ki povzročata skoraj vse genitalne bradavice, 20,9 odstotka žensk.« V času raziskave je imelo okužbo materničnega vratu dobrih 12 odstotkov žensk, največ v skupini od 20 do 24 let.

Ker vodi dolgotrajna okužba s HPV pogosto v nastanek raka materničnega vratu, so v Sloveniji, poleg uspešnega programa za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu Zora, pred leti uvedli tudi preventivno cepljenje deklic proti HPV. »Po podatkih onkološkega inštituta je tako leta 2014 za rakom materničnega vratu zbolelo 114 žensk, kar je najmanj v obdobju zadnjih 60 let,« poudarja Klavsova in razloži, da s cepljenjem uspešno preprečujejo tudi genitalne bradavice, ki so najpogostejša prijavljena spolno prenesena okužba v Sloveniji. Leta 2015 je bilo prijavljenih 355 primerov. Okužbe z onkogenimi genotipi HPV pa so povezane tudi z rakom zadnjika, penisa, nožnice in ženskega zunanjega spolovila ter z rakom v ustni votlini.