Manjša klinična študija, ki so jo izvedli na Murdochovem inštitutu za raziskovanje pri otrocih v Avstraliji, je dala izjemen rezultat: dve tretjini otrok, ki so jih zdravili z eksperimentalno imunoterapijo, so ozdravili alergije na arašide. Desenzibilizacija na ta alergen je bila prisotna še štiri leta po zdravljenju.

»Otroci lahko normalno jedo arašide in jim ni treba upoštevati nobenih dietnih omejitev,« je povedala vodilna raziskovalka prof. Mimi Tang.

Alergija na arašide je najpogostejši vzrok za anafilaksijo, smrtno nevarno reakcijo na alergen, in eden najpogostejših vzrokov za smrt zaradi alergije na hrano.

Tangova, ki se ukvarja z imunologijo in alergologijo, je pri zdravljenju alergije na arašide uporabila nov pristop, v katerem je združila uživanje probiotikov in arašidov. Alergikom zdravniki svetujejo izogibanje hrani z alergenom, ki jim povzroča težave, ta pionirska terapija pa naj bi, nasprotno, reprogramirala odziv imunskega sistema na alergen in tak posameznik naj bi sčasoma razvil toleranco za alergen. Predvidevajo, da sočasno uživanje probiotičnih bakterij in imunoterapije da imunskemu sistemu spodbudo, da pride do teh procesov.

V študijo so vključili 48 otrok in jih naključno razdelili v dve skupini: ena skupina otrok je enkrat na dan zaužila kombinacijo probiotika Lactobacillus rhamnosus in arašidovih beljakovin v različnih količinah, drugi skupini otrok pa so dali placebo. Terapijo so uživali 18 mesecev.

Ob koncu študije leta 2013 se je izkazalo, da je bilo 82 odstotkov otrok, ki so uživali imunoterapijo, tolerantnih za arašide, v skupini, ki je uživala placebo, pa je bilo takih le 4 odstotke otrok. Štiri leta pozneje je večina otrok, ki so razvili začetno toleranco, še vedno normalno uživala arašide; pri 70 odstotkih teh otrok so s testi potrdili, da so razvili dolgotrajno toleranco.

S tem se je otrokom izredno izboljšala kakovost življenja, saj jim ni treba neprestano paziti, kaj jedo, in živeti v strahu pred alergično reakcijo, če bi alergen kdaj vseeno zaužili. Ti otroci zdaj živijo kot vsi drugi običajni otroci brez alergije na arašide, je povedala Mimi Tang.

Rezultate študije so objavili v reviji Lancet, posvečeni zdravju otrok in mladostnikov. Če bodo ugotovitve študije potrdili tudi v obsežnejših študijah, lahko ta novi pristop do zdravljenja alergij pomembno vpliva na zmanjšanje deleža otrok z alergijami na hrano. »To je velik korak naprej v iskanju učinkovitega zdravljenja alergij na hrano, ki na Zahodu predstavljajo velik problem,« je prepričana prof. Mimi Tang. lo