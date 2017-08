Nosečnicam že nekaj let priporočajo cepljenje proti gripi, v zadnjih dveh letih pa tudi cepljenje proti oslovskemu kašlju.

Izkazalo se je namreč, da v državah, kjer so imeli zelo veliko oslovskega kašlja pri dojenčkih in tudi nekaj smrtnih primerov, nobena strategija ne deluje tako dobro kot cepljenje nosečnic, razlaga dr. Marta Grgič Vitek, epidemiologinja z NIJZ. Zato so v Veliki Britaniji uvedli cepljenje nosečnic v program cepljenja že leta 2012 in dosegli dobro precepljenost, saj je cepljenih okoli 60 odstotkov nosečnic. Smrti pri dojenčkih zaradi oslovskega kašlja so se po tem zmanjšale.

Ta nalezljiva bolezen je najbolj problematična prav pri majhnih otrocih, pri katerih lahko povzroči težek potek bolezni in tudi smrt. Otroke proti oslovskemu kašlju cepijo s tremi odmerki cepiva v prvem letu starosti in s četrtim odmerkom v drugem letu. Prvi odmerek cepiva otroci pri nas dobijo pri treh mesecih starosti, a so zaščiteni šele po drugem ali tretjem odmerku cepiva. V Veliki Britaniji so starost otrok ob tem cepljenju znižali in jih cepijo v starosti dveh, treh in štirih mesecev prav zato, da se čim prej vzpostavi zaščita, razlaga epidemiologinja. Poleg tega priporočajo še cepljenje nosečnic, da so otroci zaščiteni v teh prvih mesecih, dokler ne opravijo cepljenja. Četudi se nosečnica cepi proti oslovskemu kašlju, mora biti kljub temu cepljen tudi otrok.

Priporočajo, da se nosečnice cepijo v tretjem trimesečju nosečnosti, zadošča en odmerek. To cepljene je pri nas samoplačniško in ga opravijo pri osebnem zdravniku ali na območni enoti NIJZ. Zelo bi bilo dobrodošlo, da bi na možnost cepljenja nosečnice opozarjali ginekologi, saj bi se jih potem za cepljenje morda odločilo več, razmišlja Grgič-Vitkova. Podatkov o precepljenosti nosečnic sicer še nimamo.

Gripa Nosečnicam priporočajo tudi cepljenje proti gripi, saj spadajo med skupine, pri katerih gripa težje poteka. To cepljenje opravijo glede na sezono gripe, najbolj smiselno je oktobra in novembra, ne glede na obdobje nosečnosti. Pri drugih cepljenjih pri nosečnicah je medicina načeloma zadržana – kot pri vseh posegih, ki niso nujni, in ne samo pri cepljenju, pojasnjuje dr. Grgič-Vitkova. Z mrtvimi cepivi se nosečnice sicer lahko cepijo, zaželeno pa je, da gredo ženske skozi obvezen imunizacijski program v času otroštva in mladosti in so pred nosečnostjo že cepljene. Izjema so na primer poškodbe med nosečnostjo, kjer na vsak način priporočajo cepljenje proti tetanusu, da se obnovi zaščita. Med nosečnostjo odsvetujejo cepljenje z živimi cepivi, to so cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, rumeni mrzlici in noricam.