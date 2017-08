Skvoterji, ki so pred tremi leti zasedli dolga leta propadajoče prostore podjetja Inde, morajo po besedah novega lastnika Valterja Krmaca prostore izprazniti do 15. septembra. »Da, vrata se takrat definitivno zaprejo,« potrjuje tudi ena od članic kolektiva, ki se bo od Indeja poslovil s tridnevnim (predvsem glasbenim) festivalom Azbestival. Potekal bo od 31. avgusta do 2. septembra. Naslednji konec tedna po Azbestivalu pripravljajo delovno akcijo praznjenja prostorov, ob tem pa napovedujejo tudi manjši sejem, na katerem bodo razno pohištvo razdali tistim, ki ga potrebujejo.

Mladi Koprčani so del tovarne na lastno pest zasedli oktobra 2014. Po tistem, ko so ostali brez prostorov mladinskega kluba, jim je Inde predstavljal edino zatočišče. Očistili so dva prostora in začeli prirejati najrazličnejše dogodke. Do začetka letošnjega poletja se jih je tam zvrstilo več kot 450. Z dejavnostjo in prostovoljnim delom so postavljali temelje za prostor solidarnosti, spoštovanja, avtonomije, strpnosti in pravice do samoorganiziranja.

Vest o novem lastniku in odnos do lastnine razdelila kolektiv

A kot pravijo nekateri člani, ki so v zadnjih mesecih kolektiv zapustili, sta informacija o novem lastniku in odnos do zasebne lastnine razdelila tudi kolektiv. Na tiste, ki so se z odhodom sprijaznili, in na tiste, ki jim ni bilo samoumevno, da pred novim lastnikom sklonijo glave. »Pokazalo se je namreč, da mnogi ne verjamejo več (ali morda nikoli niso), da imajo legitimno pravico do zasedbe tovarne Inde. Argumenti, da se je vse spremenilo, ko je pred nas stopil novi lastnik z imenom in priimkom, z načrtom in vizijo za nekdanjo tovarno, nas ne prepričajo,« so v pismu zapisali člani, ko so kolektiv zapustili.

»Kljub klavrnemu koncu je Inde zdaj zapisan v zgodovino in poskrbeli bomo, da spomin nanj ne bo izbrisan,« pravijo slednji in zagotavljajo, da bodo izkušnje iz te zgodbe uporabili v prihodnjih bojih. Nadaljevanje zgodbe obljubljajo tudi tisti, ki so še ostali. »Ponudbe za prostore imamo, ostajamo na Obali, verjetno pa tudi kot formalno oblikovano združenje,« pravi naša sogovornica.