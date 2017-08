»Kar ni uspelo Titu, je uspelo nam,« je slogan pivovarjev iz Novega mesta. No, zraven je priloženo še opozorilo, da je treba ob uživanju piva Komunajzer paziti, ker vam spomini hitro lahko zbežijo v »dobre stare čase«. Bor Koprivnik ter Katja Koprivnik in Tomaž Šuln, prvi kot vodja prodaje, druga dva pa kot lastnika podjetja, so odgovorni, da se je pivo, ki ga varijo pod blagovno znamko Komunajzer, znašlo na slovenskem trgu. In takoj dobilo veliko publicitete. Predvsem zaradi poimenovanja različnih vrst piva z imeni nekdanjega predsednika Jugoslavije, njegove žene in rdeče pete