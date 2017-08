Ko se je v nedeljo družina Trump s počitnic vrnila v Belo hišo, so vsi govorili le o rumeno-beli obleki delpozo, ki jo je nosila Melania Trump. In o tem, kako je bila v nekaj urah razprodana, k čemur je pripomoglo tudi to, da je bila na razprodaji in je stala le še 728 dolarjev, in ne 2300 dolarjev kot sicer.

Toda ameriški desničarski mediji, predvsem portal Daily Caller, so se spotaknili ob Barrona Trumpa. Enajstletnik je iz predsedniškega letala prišel v majici in kratkih hlačah, še zdaleč ne tako glamurozen kot njegova mama. Čeprav je nosil Guccijeve mokasine kanye na pravi gumi, ki stanejo malo manj kot 500 dolarjev. Kakor koli, v Dailly Callerju so zapisali, da je skrajni čas, da se prvi ameriški sin začne oblačiti primerno položaju, v katerem se je znašel, ne pa da iz predsedniškega letala stopi, kot da gre v kino.

Kritika najstnikove obleke je povzročila pravi val ogorčenja. Med drugimi se je oglasila Chelsea Clinton, ki je tudi odraščala v Beli hiši, in sicer je medije pozvala, naj Barrona pustijo pri miru, da bo lahko imel vsaj nekoliko normalno otroštvo. Za to izjavo se je hčeri moževe protikandidatke zahvalila Melania Trump. »Pomembno je, da otrokom omogočijo, da so zvesti sebi,« je tvitnila prva dama.

Barron Trump je v teh nekaj mesecih, kar je v Beli hiši, zelo dobro pokazal, da je zvest sebi in ne da kaj veliko na modni protokol prve družine. Na republikanski konvenciji so ga ujeli, kako je zehal in se dolgočasil, tega pa niti ni skrival. Ko je prva družina za konec tedna odletela v Camp David, je bil oblečen kar v nogometni dres Arsenala. Navadno tako kot vsi najstniki nosi nahrbtnik, ne pa Burberryjeve torbe za notesnik. Ujeli so ga, ko je fotografiral predsedniški helikopter, ker se mu je očitno to zdel tako kot vsakemu enajstletniku zelo impresiven stroj. Ob neki drugi priložnosti pa je ob prihodu iz predsedniškega letala vrtel spiner. Res pa je, da je ob neki priložnosti nosil dve leti staro majico z napisom The Expert, že naslednji dan pa so na spletu razprodali prav vse take majice. Stale so borih 30 dolarjev, na spletu pa so se muzali ob tem, kaj je Barron z majico hotel povedati očetu.