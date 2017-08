Začetek – ob 10. uri – bo likovno obarvan, umetnostna zgodovinarka Irina Hlebnikova bo namreč v Narodni galeriji predavala o slovenskem slikarju Antonu Ažbetu in njegovi povezavi z ruskim slikarstvom. Znameniti Slovenec, najbolj znan po sliki Zamorka, je s svojo slikarsko šolo v Münchnu pomembno vplival na ruske ustvarjalce, med njimi tudi na Vasilija Vasiljeviča Kandinskega. Pozno popoldan (ob 18. uri) se bodo likovnim razpravam pridružili tudi v Moderni galeriji. Direktorica Zdenka Badovinac se bo v odnos med slovenskim in ruskim kulturnim prostorom poglobila v sklopu predavanja Kako je Neue Sloweinsche Kunst poprisotil odsotnost zgodovine ruskih avantgard. Opoldne bo mogoče poleteti v vesolje, in sicer z Astronavtsko raketarskim klubom Vladimirja M. Komarova. Ustanovitelj kluba in direktor Vesoljske tiskovne agencije Vojko Kogej bo v planetariju na ploščadi Ajdovščina govoril o kozmonavtiki, o pionirju med popularizatorji kozmonavtike in astronomije na Slovenskem, Vladimirju M. Komarovu, in o delu društva. Dramaturginja Mojca Kreft bo v Slovenskem gledališkem inštitutu spregovorila o ruskih umetnikih, emigrantih, katerih ustvarjanje je oplemenitilo slovenske gledališke, baletne in glasbene odre. Podrobneje se bo posvetila gledališki igralki Mariji Nablocki, koreografinji Aleksandri Balašovi in balerini Jeleni Poljakovi. Kdor je soboto nameraval preživeti zunaj Ljubljane, lahko zvečer še vedno ujame koncert, ob 20. uri bo na Novem trgu nastopil Ruski državni orkester sv. Peterburg. Vstop na vse dogodke je brezplačen