Seznam desetih favoritov je pripravilo 253 kritikov iz 52 držav, BBC pa je nato sestavil skupno lestvico. Na drugo mesto se je uvrstil Dr. Strangelove ali: Kako sem premagal strah in vzljubil bombo v režiji Stanleyja Kubricka (1964), na tretje Annie Hall Woodyja Allena (1977), na četrto Neskončen dan Harolda Ramisa (1993), od petega do desetega mesta pa še Račja juha Lea McCareyja (1933), Brianovo življenje Terryja Jonesa (1979), Ali je pilot v letalu? Jima Abrahamsa, Davida Zuckerja in Jerryja Zuckerja (1980), Čas za igro Jacquesa Tatija (1967), To je Spinal Tap Roberta Reinerja ter General Clyda Brickmana in Busterja Keatona (1926).