Nenavadna zgodba je zadnja dva tedna razburjala skandinavsko javnost. Novinarka je bila namreč pogrešana več kot teden dni, nazadnje pa so jo videli, ko se je vkrcala na doma narejeno podmornico danskega izumitelja. Ta je sprva vpletenost v njeno izginotje zanikal in policiste skušal prepričati, da se je 30-letnica s podmornice izkrcala kmalu po izplutju, a je zgodbo kasneje spremenil. Priznal je, da je novinarka na podmornici umrla, po njegovem je šlo za nesrečo, nato pa naj bi jo »pokopal« nekje na morju.

46-letni izumitelj je po obtožnici uboja iz malomarnosti v priporu že od 12. avgusta, tožilstvo pa ima čas do 5. septembra, da obtožnico spremeni, s tem pa mu podaljša pripor. Za obtožbo umora so se odločili po tem, ko so v ponedeljek našli novinarkino obglavljeno truplo brez udov, ki je bilo tudi obteženo, da ne bi splavalo na površje. Vzrok smrti in motiv za umor zaenkrat nista znana, strokovnjaki pa že iščejo morebitne dokaze na podmornici, ki naj bi jo Madsen namenoma potopil.