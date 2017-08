Danes bi se moralo začeti ponovljeno sojenje Ljubljančanu Milanu Trivkoviću zaradi vpletenosti v ugrabitev, mučenje in smrt 32-letne Zorice Škrbić junija 2014. Toda zapletlo se je že na začetku, saj je obrambo zmotila zamenjava predsednice sodnega senata. Sojenja več ne vodi Vesna Podjed, ki je prvič Trivkovića oprostila, pač pa Barbara Črešnar Debeljak, čeprav višje sodišče, ki je prvo sodbo razveljavilo, zamenjave sploh ni odredilo. Ali je to prav ali ne, bo zdaj odločil predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik.

Trivković je obtožen sodelovanja v hudodelski združbi, ki je 26. junija 2014 v Trnovem v Ljubljani ugrabila Škrbićevo. V gozdu na obrobju mesta so jo nato privezali ob drevo in devet ur mučili, proti jutru pa v Podpeči vrgli iz avta. Partnerica roparja sefov SKB Dejana Vidmarja je zaradi hudih poškodb kmalu zatem umrla ob cesti. Druščina je hotela od nje izvedeti, kje je okoli 20 milijonov evrov, ki jih po ropu sefov SKB niso nikoli našli. Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić so krivdo priznali, Trivković pa ne.