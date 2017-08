»Kolesarka je bila že čez polovico Celovške ceste, ko je z veliko hitrostjo pripeljal velik črn avto in tako silovito trčil, da jo je zradiral,« se je tragične marčevske nesreče na Celovški cesti v Ljubljani danes na sodišču spominjala Liljana P., ključna priča na sojenju 21-letnemu Ljubljančanu Janu Kočiću. Ta je obtožen kaznivega dejanja nevarne vožnje, saj je s svojim audijem A7 20. marca pozno zvečer do smrti zbil 20-letno kolesarko Ino G., ko je ta prečkala Celovško cesto v semaforiziranem križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico.

Po mnenju tožilstva je Kočić zapeljal skozi križišče pri rdeči luči na semaforju, za nameček pa naj bi pridrvel tudi s hitrostjo najmanj 120 kilometrov na uro. Mlada kolesarka je po trčenju obležala okoli 65 metrov od kraja trčenja, njene poškodbe pa so bile tako hude, da je umrla že na kraju nesreče. Kočić se brani, da je nedolžen, in trdi, da je zapeljal skozi križišče pri zeleni luči ter da ni divjal.

Tudi sama že stopila na prehod za pešce Diplomirana teologinja, ki živi v neposredni bližini kraja nesreče, je pričala, da je v trenutku, ko se je približala križišču, za pešce gorela zelena luč. Stopila je že dva koraka na prehod za pešce, nato pa se ji je prižgala rdeča luč. Ker je vedela, da čez cesto ne bo zmogla, se je pomaknila dva koraka nazaj na pločnik. Kolesarka, ki je z nasprotne strani peljala skozi križišče, je bila po besedah Liljane P. tedaj že nekje na polovici Celovške ceste oziroma že malo čez. Zdelo se ji je, da je kolesarka še nekoliko pospešila, nato pa je slišala hrumenje avtomobila in glasen top pok. »Začela sem jokati, pogledala sem svoje noge, če so cele, in se začela tresti,« je danes pričala Liljana P., ki se je najprej hotela le obrniti in oditi domov, čez čas pa je le odšla proti ponesrečeni kolesarki. Tam se je že zbirala množica. Po njenem mnenju je avto pridrvel z veliko hitrostjo. »Krepko čez 120 kilometrov na uro,« je podala svojo laično oceno.

Duša pokojne jo je poklicala na pomoč Kočićevega zagovornika Benjamina Peternelja je njena ocena o hitrosti zmotila, saj jo je podala le na podlagi »zvoka in občutka«. Prav tako ji je partner, ki je zaposlen v Porsche Slovenija, kjer naj bi bili delno seznanjeni z nekaterimi okoliščinami nesreče (zaradi Kočićevega avtomobila), povedal, da so se v njunem stanovanju tedaj zatresla stekla. Peternelja je tudi zanimalo, zakaj priča ni poklicala reševalcev ali policije. Sodnik Marjan Pogačnik tega vprašanja ni dovolil, odvetnik pa je nato dodal, da želi razčistiti, ali je Liljana P. sploh očividka in v kakšnem psihofizičnem stanju je bila v kritičnem času. Tudi zato, ker je v sodni preiskavi dejala, da ji je po nesreči duša pokojne Ine G. dejala, naj jo reši. Ko jo je vprašala, kako naj jo reši, pa ji je odvrnila, da naj pove, kako se je zgodilo. Sodnik vprašanj obrambe v zvezi z nadnaravnim pojavom ni dovolil, pojasnil je, da sodišče zanimajo le pričine zaznave realnega dogodka.