Slovensko podjetje Chipolo, ki je iz Kickstarter projekta zraslo v uspešno mednarodno podjetje, bo odslej poskrbelo tudi za manj izgubljenih ali založenih denarnic. Z njihovim najnovejšim izdelkom Chipolo Card so namreč stopili še korak dlje k cilju, ki je dati vsakemu predmetu moč pametne lokacije.

Chipolo Card, sledeč po stopinjah Chipolo Classic in Chipolo Plus je najnovejši in najtanjši Bluetooth sledilnik, ki v trenutku pomaga ugotoviti, kam je uporabnik nazadnje odložil svojo denarnico, e-bralnik ali potni list. Pri 2,15 mm je Chipolo Card 11 odstotkov tanjši od svojega najbližjega tekmeca, ter primeren za sledenje denarnic, osebnih dokumentov, prenosnih računalnikov, hotelskih ključev, daljinskih upravljalnikov, brez kakršnekoli okornosti.

Chipolo Card deluje s pomočjo uporabniku prijazne Chipolo aplikacije, ki je na voljo tako za uporabnike androidnih telefonov, kot tudi iphonov. Ko se založeni predmet znajde na razdalji do 60 m, lahko uporabnik pozvoni Chipolo CARD, ki bo nato zaigral melodijo, ki se po jakosti zvonjenja lahko primerja z glasno podzemno železnico, ki se približuje z razdalje 60m. Če pa se denarnica ali drug predmet znajde na razdalji večji od 60 metrov, lahko uporabnik v aplikaciji preveri zadnjo znano lokacijo, kjer je bil Chipolo še povezan, in si olajša iskanje, pojasnjujejo v trboveljskem podjetju.

Chipolo svojo skupnost širi tudi z mednarodnim sodelovanjem s partnerji, kot je na primer britanski Knomo ter ameriški Perry Ellis. Z integracijo Chipolo tehnologije v njihove izdelke, kot so nahrbtnik ali denarnica Chipolo poskrbi da le-ti postanejo sledljivi in vključeni v Chipolo skupnost. S sklepanjem partnerstev Chipolo vztrajno širi svojo skupnost, ki je tako vsako leto številčnejša.

»Naš končni cilj ni prodati čim več izdelkov, temveč dati stvari, tudi tradicionalno 'netehnološkim' moč pametne lokacije,« je ob izdaji najnovejšega izdelka povedal Primož Zelenšek, direktor in soustanovitelj podjetja Chipolo. »Svoj cilj dosegamo skozi povezovanje naših izdelkov in izdelkov naših partnerjev v skupno, anonimno omrežje, katero lahko vsak uporabnik izkoristi za pomoč pri iskanju njihovih manjkajočih predmetov. Z našo bluetooth tehnologijo in vezjem, katerih integracija je preprosta in na voljo za katerikoli izdelek, smo na dobri poti da ustvarimo obsežno globalno mrežo, z daljnosežnim dosegom, zaradi katerega bi lahko postala GPS tehnologija na tem področju drugotnega pomena.«