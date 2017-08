Cerar je v intervjuju za STA povedal, da se namerava septembra udeležiti sestanka glede implementacije arbitražne odločitve, ki bo najverjetneje potekal v Zagrebu. Cerar še vedno verjame v premik hrvaškega stališča s pogovori, če tega premika ne bo, pa računal na pomoč Evropske komisije.

Prav tako septembra bo v državnem zboru na sporedu obravnava interventnega zakona o meji. Namen zakona je zagotoviti primeren položaj tistih, ki so z novo določitvijo meje neposredno prizadeti. Ob tem je premier izpostavil, da, da slovenska policija že nadzira morje v skladu z mejo, ki jo je določilo arbitražno sodišče. Vendar pa se še ne odzivamo na incidente, je dejal. V to fazo bo po njegovih besedah treba preiti premišljeno in usklajeno.

Preventivno ograjevanje Cerarju ne diši Eden večjih mednarodnih izzivov so še vedno ilegalne migracije. Na zaprtje balkanske poti se po njegovih besedah ni moč stoodstotno zanesti. »Če bo treba zaostriti nadzor na mejah s Hrvaško in Italijo, smo na to pripravljeni, a za zdaj te potrebe ni,« je zagotovil. »Ne pristanem pa na to, da bi kar preventivno obzidali Slovenijo,« je povedal. Ob varnostnem vidiku pa je kot pomembnega izpostavil humanitarni vidik migracij. Svoboda in človekove pravice sta zanj enako pomembni kot varnost. »Nekateri trdijo, da je pomembna le varnost, kar je 'krasno' za vzpostavitev diktature nad mišljenjem, gibanjem,« je ocenil.

Cerar: Veliko dela na področju zdravstva že narejenega V SD in DeSUS z delom ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc niso zadovoljni, Cerar pa vrača žogico in pravi, da so spremembe, ki jih nujno potrebujemo na področju zdravstva, tudi v rokah koalicijskih partneric, ki soodločata. Kljub temu je prepričan, da je vlada na področju zdravstva naredila že precej, med drugim za skrajševanje čakalnih vrst, zavezala se je tudi k finančni pomoči zdravstvenim zavodom v izgubah. Glede sprejetja sprememb v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju še v tem mandatu pa Cerar pravi, da ni vse odvisno od njega in ministrice ter da se mnogi reformnim procesom upirajo.

Konsolidacija javnih financ ostaja pomembna Opozoril je na nujnost nadaljevanja konsolidacije javnih financ, pri čemer mora imeti vlada pred očmi celoten sistem. Med tistimi, ki jim bo treba pomagati, so letos zaradi smole z vremenom kmetje, vlado čakajo tudi infrastrukturni projekti, s povečevanjem različnih socialnih ukrepov in novim zaposlovanjem pa želijo narediti še več za dvig kakovosti življenja ljudi. Ker je zadnje čase slišati nova rožljanja s stavko policistov, vojakov, gasilcev, celo zdravnikov, bo minister Boris Koprivnikar Cerarju v teh dneh pripravil poročilo o nadaljnjih korakih.

Konec izmikanja zapornim kaznim? Posredovanje kazenskih ovadb javnosti v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića ga je kot pravnika zelo presenetilo. Kritičen je bil tudi do dolgotrajnih postopkov na tožilstvu. Spomnil pa je tudi na spremembe zakonodaje, ki bodo onemogočale izmikanje roki pravice in omenil primer Igorja Bavčarja. Dotaknil se je tudi upravljanja državnih naložb in pozdravil »prve vidne rezultate«, pri čemer je omenil povečanje donosnosti podjetij v državni lasti v povprečju za dva- do trikrat. Glede odloga prodaje NLB pa je dejal, da bodo pogajanja z Evropsko komisijo o spremenjenih zavezah tekla še nekaj časa. Za Cerarja je ključno tudi, da država ostaja politično stabilna, zato si želi, da bi SMC ostala vodilna vladna stranka še vsaj en mandat. »Da nismo muha enodnevnica, kaže dejstvo, da smo po treh letih še vedno največja vladna in parlamentarna stranka. In to nameravamo ostati,« je napovedal. Pri tem je zagotovil, da k temu ne stremijo zato, ker bi radi greli stolčke, ampak ker so začeli nov proces, kulturo dialoga, odprtosti, za razliko od politike strahu, delitev in preteklosti, ki jo želi vedno znova uvajati SDS. »SMC bo šla odločno na volitve. Verjamem, da lahko zmagamo.«