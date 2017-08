Na izbiro je veliko slogov, ki ponujajo različne stopnje zasebnosti v različnih stanovanjskih prostorih. Preverite, ali so steklena vrata zmagovalna rešitev tudi za vaš dom.

Elegantna dvokrilna (francoska) Elegantna dvokrilna, imenovana tudi francoska vrata lahko ločujejo dnevno sobo in kuhinjo, pri čemer ne ovirajo poti svetlobi, obenem pa ohranjajo identiteto obeh prostorov. Čeprav so sodobni domovi projektirani tako, da sta bivalni in kuhinjski del skupna, pa si včasih, ko kuhamo, vendarle zaželimo, da vonjave ne bi zajele tudi dnevnega prostora. Ali pa si zaželimo miru med pripravljanjem hrane, medtem ko se otroci igrajo v sosednjem prostoru.

Velika drsna vrata Za ultra preprost in eleganten videz služijo kot pregrada velika steklena drsna vrata na jeklenih nosilcih. Ne le da vizualno ločujejo dva prostora, temveč pomagajo tudi pri zvočni in toplotni izolaciji. Preden se lotite takega projekta, preverite nosilnost stropa in lastnosti stekla, najbolje pa je, da vgradnjo prepustite strokovnjaku.

Zložljiva zavzamejo malo prostora Zložljiva vrata niso primerna samo za teraso, kjer jih najdemo najpogosteje. Dejstvo, da so sestavljena iz visokih in ozkih delov, pomeni, da odprta ne zavzamejo veliko notranjega prostora. Zložljiva vrata iz stekla so zato še posebno uporabna možnost v ozkih prostorih.

Kombinacija lesa in stekla Vrata s spodnjim delom iz lesa in zgornjim iz stekla denimo ponujajo zasebnost v domači pisarni, tako da nimate občutka, kot bi bili na ogled v akvariju, obenem pa prepuščajo dovolj svetlobe. Če jih prebarvamo v barvo sten, se vizualno odlično vključijo v prostor. Takšna vrata so primerna tudi za domove, kjer bi na steklu puščali odtise majhni otroci.

Zasebnost v kopalnici Ohranite zasebne trenutke v kopalnici z vstopom iz spalnice, ne da bi ovirali dostop naravni svetlobi, z vrati iz motnega stekla. Ta so lahko običajna ali drsna. Izberite dizajn, ki se sklada s kopalniško opremo in vodnimi armaturami, tako da je videz enoten.

Okrašeno steklo Ni nujno, da so steklena vrata dolgočasna. Morda najdete v starinarnici ali na spletu stara vrata z vitražem, ki ustvarjajo izvirno in barvito povezavo med prostoroma. Ali pa sami skicirajte želeni dizajn in dajte okrašeno steklo izdelati mojstru.