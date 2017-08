Izbiranje pravega drevesa je lahko precej težavno, zato vam predstavljamo kratki vodnik za sajenje in vzgojo za začetnike.

Izberite primerno obliko Drevesa so po velikosti običajno razvrščena glede na obseg debla meter nad tlemi, kar je pokazatelj njihove zrelosti. Na voljo so v različnih oblikah: standardni, pernati, z več stebli, škatlasti, v obliki dežnika ali špalirja, obrezani in prepleteni. Standardno drevo ima pokončno deblo, ki podpira polno in razvejano krono vejevja; slednja je pri posameznih drevesnih vrstah različnih oblik. Takšno drevo deluje lepo ob vratih, da poudari vhod v hišo, ali ob potki. Pri pernatem drevesu veje poganjajo iz najnižjega dela stebla, zato je polnejše in primerno kot edini primerek na vrtu. Večdebelno drevo ima dve debli ali več, zato je prav tako lahko zvezda vrta, ali pa posadimo skupino treh ali petih. Prepletena drevesa najpogosteje uporabljamo za senčenje. To so drevesa z enim samim steblom, katerih veje so postopno preoblikovali na navpičnem okvirju.

Kako jih posadimo v zemljo … Izjemnega pomena je pravilno sajenje. Drevesne korenine potrebujejo kisik in vodo v pravilnem razmerju, zaradi česar rastejo le v zgornjem metru zemlje, kamor jih posadimo. To pomeni, da je širina izkopane luknje pomembnejša kot globina, strokovnjaki pa svetujejo, da namesto krožne luknje izkopljemo kvadratno. Ta naj bo za polovico širša kot premer korenin, globoka pa toliko, kot koreninska gruda. Korenine lahko tudi nekoliko obrežete, vendar ne pri občutljivih evkaliptusu in magnolijah. Če so korenine ovite z vrečevino, je ne odstranjujte – v zemlji se razgradi sama. Zrahljajte zbito zemljo in odstranite vse večje kamenje, ki bi koreninam preprečevalo rast. Kupljeno drevo posadite čim prej, da se korenine ne izsušijo. Mlada drevesa za zaščito pred vetrom opremo ob količek, dokler se ne razvijejo nove korenine in so dovolj stabilna.

… in kako v zabojček V zabojčkih denimo dobro uspevajo oljka, japonski javor, sadna drevesa, kot sta jablana in hruška, ali pritlikavi sibirski bor. Lonec ali zabojček naj bo dovolj velik za koreninsko grudo drevesa, vendar ne prevelik. Bolje je, da drevo, ko raste, presajamo postopoma. Poskrbimo za drenažne luknje za odvajanje odvečne vode, na katere položimo koščke glinenih lončkov, za sajenje pa izberemo kompost na osnovi ilovice. Ker se drevesa v loncih hitreje izsušijo kot posajena v zemlji, spomladi odstranimo približno pet centimetrov komposta in v zabojček natresemo svežo zgornjo plast. Dodamo lahko tudi počasi delujoče gnojilo v zrnih.

Dovolj daleč od hiše Veliko ljudi je razumljivo zaskrbljenih, ko drevesa rastejo blizu hiš, saj se njihove korenine razrastejo zelo široko – na trikratno svojo višino. Vendar je malo verjetno, da bi predrle betonske temelje, lahko pa zamašijo odtoke in dvignejo tlakovane dovoze. Veje lahko povzročijo škodo na strehi in žlebovih, zato je razdalja do hiše pomembna. Kje boste drevo posadili, je odvisno tudi od vrste in velikosti, potrebe po vodi in vrste prsti.

Skrbno zalivanje Kako zalivati na novo posajena drevesa, je eno največkrat zastavljenih vprašanj, odgovor pa je deloma odvisen od vrste prsti. Če je ta peščena, potrebuje drevo več vode kot v ilovnati zemlji. Ko se mlado drevo popolnoma ukorenini, preživi brez dodatne vode, do tedaj pa poskrbimo za redno zalivanje, a brez pretiravanja. Najbolje je, da začnemo zalivati okoli stebla, nato počasi napredujemo do roba korenin in potem še približno za tretjino dolžine koreninske grude dlje. Voda naj se vpije globoko v tla. Če drevo posadimo jeseni, ko je zemlja vlažna, vam ga morda do spomladi ne bo treba zaliti. Listnata drevesa pa pozimi tako ali tako mirujejo in vode ne potrebujejo. Če je zima zelo suha, boste morda morali nekoliko zaliti zimzelena drevesa. Spomladi in poleti, ko so drevesa v aktivni fazi rasti, potrebujejo več vode, še posebno tista na izpostavljenih legah, ki se hitreje izsušijo.