Podjetje je svojo srečo v teh vodah preizkusilo že leta 2015. Takrat je izdelalo igrano serijo Literally can't even. Epizode so bile dolge nekaj minut, izginile pa so po 24 urah. Podjetje je upalo, da bo s serijo privabilo še več uporabnikov, reakcije na končni izdelek pa so bile pretežno negativne.

Snapchat se je za vrnitev k zamisli o izvirnih vsebinah verjetno vrnil iz več razlogov. Družbeno omrežje v zadnjih četrtletjih beleži počasnejšo rast in že močno zaostaja za facebookovim instagramom, ki je pred tem močno kopiral snapchatove storitve. Instagram premore že prek 200 milijonov aktivnih dnevnih uporabnikov, medtem ko jih ima snapchat po zadnjih podatkih okoli 173 milijonov. Z manjšo rastjo aktivnih uporabnikov se je ohladilo tudi zanimanje medijev in drugih ustvarjalcev vsebin, ki polnijo snapchat, kar lahko naposled privede do začaranega kroga. Odločitev, da bo snapchat pričel sam ustvarjati vsebine, je zato preudarna reakcija, s katero želijo zajeziti upad zanimivih vsebin.

Hkrati je treba izpostaviti, da se vse več tehnoloških podjetij odloča preizkusiti s ponujanjem lastnih vsebin. Po Amazonu in Netflixu, ki sta začela s prodajo knjig in oddajanjem dvd-jev, danes pa sta že sinonim za dobre TV vsebine, se je že pred časom za ta korak odločil Google na svoji platformi youtube, nedavno pa sta se jim odločila pridružiti še Facebook in Apple. Slednji bo za produkcijo lastnih videovsebin prihodnje leto namenil okoli milijardo dolarjev, Facebook pa bo začel z resničnostnimi oddajami in nato razširil ponudbo, če se bo odločitev izkazala za dovolj uspešno in donosno.

Snapchatu je s produkcijo lastnih vsebin letos sicer na pomoč že priskočila ameriška televizijska postaja NBC, ki je marca kupila za 500 milijonov dolarjev delnic Snapchata. Poleg NBC-ja, ki za družbeno omrežjem ustvarja novičarsko oddajo The Voice in kratke skeče kultne televizijske serije SNL, je Snapchat združil moči še z ABC z oddajo namenjeno odzivom po oddajah Sanjski moški, z A&E pa z zmenkarsko resničnostno oddajo.

Soustanovitelj podjetja Nick Bell je povedal, da bodo tudi v drugem poskusu ohranili ustaljeno snapchat formo, zato bodo posamezne epizode zopet dolge do pet minut. Bell ob tem izpostavlja, da snapchat ne bo konkurenca klasični televiziji, saj cilja na drugo občinstvo.