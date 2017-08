Slovenci, ki bodo kvalifikacije pričeli 23. novembra, se bodo po tekmah v svoji skupini v nadaljevanju križali s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in Švedske.

Belorusija si je nastop v kvalifikacijah zagotovila v predkvalifikacijah. V skupini D so zasedli drugo mesto, dvakrat so izgubili proti Bolgariji ter premagali Portugalsko in si tako zagotovili nastop v glavnem delu evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

»Reprezentanco Belorusije spoštujemo, saj si je mesto v glavnem delu kvalifikacij priborila preko predkvalifikacijskega turnirja. Prva tekma v boju za nastop na svetovnem prvenstvu je navadno najtežja in ravno to bomo odigrali proti Belorusom. Vse ekipe kvalifikacije začnemo iz ničle in zato bo rezultat na uvodnem srečanju še kako pomemben,« je dejal generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović.

Poleg Belorusije so si nastop v glavnem delu kvalifikacij zagotovile še reprezentance Švedske, Kosova, Bosne in Hercegovine, Estonije, Bolgarije, Avstrije in Nizozemske.

Svetovno prvenstvo bo sicer na Kitajskem potekalo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019.