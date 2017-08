Ni presenetljivo, da najnovejši izum s področja robotov prihaja prav z Japonske. Gre namreč za državo, kjer roboti že delajo v avtomobilski industriji, skrbijo za ostarele, v razmahu pa so tudi roboti, ki skrbijo za izpolnjevanje seksualnih želja uporabnikov.

Na tokijskem sejmu pogrebnih storitev so včeraj predstavili robota, ki zna voditi budistični pogreb. Gre za humanoidnega robota po imenu Pepper, ki ga navdušenci nad roboti poznajo že nekaj let. Njegova prvotna naloga je bila ljudem nuditi čustveno oporo in se z njimi pogovarjati.