»Če bo več, bomo presegli pričakovanja, če bo manj, ne bo nič hudega, saj na eni tekmi gre, na drugi pač manj,« pravi 59-letni Celjan, ki odkrito priznava, da je jedro ekipe letos slabše pripravljeno, kot je bilo v enakem obdobju v lanski olimpijski sezoni. Prepričan je, da se tekmovalci vsako leto ne morejo pripraviti enako kakovostno in letošnje prvenstvo je le prvo v olimpijskem ciklu do iger v Tokiu 2020.

Na zadnjem prvenstvu sta Tina Trstenjak in Ana Velenšek namreč osvojili zlato in srebro, obe pa sta se leto dni pozneje na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru prav tako prebili na zmagovalni oder.

Ob odsotnosti Velenškove, ki je pozdravila poškodbo in že trenira, bo nesporno prva zvezdnica ekipe evropska, svetovna in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. Naloga za Celjanko, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, bo dodatno težka tudi zaradi poškodbe, ki ji je pred časom vzela del treninga. »Imela sem poškodovano rebrno mreno, premaknjeni dve rebri, a to je sanirano in me ne ovira več,« je pred tedni razložila Celjanka.