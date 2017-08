Osem ljudi je umrlo v Macau, ki je bil v divjanju tajfuna najhuje prizadet. Na posnetkih in fotografijah je videti vozila pod vodo in ljudi, ki plavajo po poplavljenih ulicah.

Prepoznavne igralnice v enklavi so zaradi prekinitve oskrbe z elektriko odvisne od zasilnih generatorjev ali pa so zaprte. Številni predeli so ostali tudi brez pitne vode. Trenutno na območju poteka čiščenje z odstranjevanjem podrtih dreves in ponovnim odpiranjem zaprtih cest.

V Hongkongu so zaradi tajfuna razglasili najvišje opozorilo na desetstopenjski lestvici. V mestu, ki sta ga zajela hudo deževje in izjemno močan veter, je bilo ranjenih več kot 120 ljudi.

Hongkong in okoliško regijo med julijem in oktobrom redno prizadenejo tajfuni. Najhuje je bilo leta 1962, ko so ob divjanju tajfuna Wanda zabeležili sunke vetra s hitrostjo do 284 kilometrov na uro. Samo v Hongkongu je umrlo 130 ljudi, še piše AFP.