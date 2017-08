Od Slovencev se od tekmovanja poslavlja Benjamin Verbič, ki se je s Koebenhavnom sicer veselil zmage nad Karabachom z 2:1 (1:0), a so gostje na domači tekmi v Azerbajdžanu slavili z 1:0. Odrešujoči gol za goste je v 64. minuti dosegel Južnoafričan Ndlouva.

Liverpool je prepričljivo dobil tekmo z nemškim Hoffenheimom s 4:2 (3:1), zmagovalec dvoboja pa je bil praktično znan po 20 minutah, ko so gostitelji na Anfieldu povedli že s 3:0.

Steaua je dvoboj s Sportingom začela optimistično, potem, ko je v preteklem tednu iztržila remi - 0:0. Ob polčasu so bili pri izidu 1:1 sicer v prednosti gostje, ki so v drugem delu razbili Romune in z zmago s 5:1 prepričljivo napredovali.

Z 2:0 (1:0) nad švicarskim Young Boys je bil prepričljiv tudi moskovski CSKA.

Po današnjih tekmah so znani tudi bobni za četrtkov žreb predtekmovalnih skupin v ligi prvakov. V prvem bobnu so branilec naslova Real Madrid, Bayern München, FC Chelsea, Juventus Torino, Benfica Lizbona, AS Monaco, Spartak Moskva in Šahtjor Donejeck, v drugme FC Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, FC Sevilla, Manchester City, FC Porto in Manchester United, v tretjem SSC Napoli, Tottenham Hotspur, FC Basel, Olympiakos Pirej, RSC Anderlecht, AS Roma, Bešiktaš Istanbul in FC Liverpool ter v četrtem Feyenoord Rotterdam, Maribor, RB Leipzig, Celtic Glasgow, Sporting Lizbona, Apoel Nikozija, Karabah Agdam in CSKA Moskva.