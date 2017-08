Za svojega naslednika je José Eduardo dos Santos postavil obrambnega ministra Joãa Lourença, ki je najbrž zmagal na včerajšnjih volitvah. Po ustavi tisti, ki je prvi na zmagoviti strankarski listi, postane predsednik države z velikimi pooblastili. To prvo mesto na listi Ljudskega gibanja za osvoboditev Angole (MPLA) – ki je na oblasti od leta 1975, ko se je Angola osamosvojila od Portugalske – pripada torej 64-letnemu nekdanjemu generalu Lourençu.

MPLA, ki je bila do leta 1991 prosovjetsko in komunistično usmerjena, je sicer od zadnjih volitev leta 2012, ko je dobila 72 odstotkov glasov, izgubila precej podpore, zlasti v Luandi in drugih večjih mestih. Vse več Angolcev, predvsem mladih izobražencev, ki ne priznavajo starih avtoritet, se sprašuje, zakaj so kljub velikemu naftnemu bogastvu tako revni. A še vedno ima MPLA v rokah medije, še vedno so ji mnogi Angolci hvaležni, ker je leta 2002, po več desetletjih državljanskih vojn, s spravljivo držo prinesla mir državi in nato – vsaj v določenem obsegu – poskrbela za povojno obnovo. Veliko pa jih glasuje za MPLA samo zato, ker bi radi ohranili mir.

Neizkoriščena dražja nafta Vsekakor je 74-letni dos Santos gospodarski položaj v Angoli, ki jo je v zadnjih letih prizadela nizka cena nafte, močno poslabšal, ker v letih debelih krav ni razvijal drugih panog in ker je omogočal plenjenje angolskega gospodarstva svoji družini in prijateljem. Med drugim je lani svoji hčeri Isabel dos Santos, ki je že tako najbogatejša Afričanka, zaupal vodenje državnega giganta Sonangol, največje naftne družbe v Afriki. Že leta 2012 je Mednarodni denarni sklad v Sonangolu odkril velike goljufije pri knjiženju. Velika večina Angolcev je tako imela zelo malo od visoke cene nafte pred letom 2014. V zadnjih letih pa so množice nizke cene nafte hudo prizadele. Obe glavni opozicijski stranki, L’Unita, ki je bila do leta 2002 nasprotnica MPLA v državljanski vojni, in la Casa-CE, ki je nastala iz disidentov iz L'Unita, sta pred volitvami zahtevali bolj pravično porazdelitev dobičkov od nafte.

Slabi obeti za Lourença Za Joãa Lourença bo vladanje v prihodnjih letih huda preizkušnja, ker brez gospodarskih reform ne bo mogel rešiti problema vse večjega števila brezposelnih mladih (zaradi velike rodnosti je polovica prebivalcev mlajša od 25 let ). Lourenço pa ne bo mogel izpeljati reform, če ne bo dobil vpliva nad glavnimi gospodarskimi sektorji, črpanjem nafte, pridobivanje diamantov, telekomunikacijami, bankami in gradbeništvom, ki pa so vsi v rokah dos Santosove družine. Če bo hotel Lourenço zares vladati, bo torej moral na neki način razlastiti imperij dos Santosovih. A dos Santos bo ostal na čelu MPLA, zagotovil pa si je tudi zvestobo vrha policije in vojske.