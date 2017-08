Nova družba Unitur, ki bo hčerinska družba Uniorja in ostaja del Skupine Unior, bo sledila strateškim ciljem, ki so jih glede turizma zastavili že v srednjeročnem poslovnem načrtu, je po skupščini napovedal predsednik uprave Darko Hrastnik. Z izčlenitvijo dejavnosti programa turizem se dejavnost turizma seli na novoustanovljeno družbo z nespremenjeno lastniško strukturo in nespremenjenim osnovnim kapitalom. Bilančna vsota otvoritvene bilance Uniturja znaša dobrih 70 milijonov evrov, od tega je osnovnega kapitala za skoraj 6,5 milijona, finančne obveznosti pa znašajo dobrih 15 milijonov evrov.

Delavcem bodo prenesli pravice

»Delavcem, ki bodo preneseni na družbo Unitur, se bodo tja prenesle tudi vse pogodbene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja pri novem delodajalcu pa se bo upoštevala tudi dosežena delovna doba v Uniorju,« poudarja Hrastnik. Takšno odločitev je podprla tudi večina delničarjev, izpodbojno tožbo je napovedal le neki manjši delničar. Vseh zaposlenih v turizmu je okoli 320. »Zaposleni so izrazili določeno skrb, negotovost je večja. A dejansko je skrb odveč, saj Unitur ostaja del Uniorja. Seveda pa se bo treba obnašati razumno in zasnovati program poslovanja tako, da bo ta prinašal pozitivne rezultate,« še poudarja Hrastnik.

Kupcev za dejavnost turizma ni bilo

Do izčlenitve programa turizem je sicer prišlo iz več razlogov. Tudi zaradi pogodbe o finančnem prestrukturiranju, sklenjene leta 2013, ki je delniško družbo Unior med drugim zavezala k prodaji dejavnosti turizma. »Na osnovi izboljšane bonitete družbe v zadnjih letih smo lani s šestimi slovenskimi bankami podpisali pogodbo o dveh dolgoročnih sindiciranih posojilih – ločeno za kovinsko in turistično dejavnost, ki opredeljujeta namero tako izčlenitve dejavnosti turizma kot tudi namero o prodaji dejavnosti turizma,« poudarja Hrastnik. Pogodba predvideva tudi, da bi moral Unior v primeru, da dejavnosti turizma do leta 2020 ne bi prodal, bankam še letos predčasno odplačati dodatnih pet milijonov evrov glavnice. »To pa bi nas pahnilo v finančne težave in obremenilo denarni tok,« poudari Hrastnik.

Unior je sicer že dvakrat poskušal prodati dejavnost turizma. A interesa potencialnih kupcev ni bilo, prejeli niso niti ene nezavezujoče ponudbe. »Tudi ta trenutek kupca ni na vidiku. Če pa bi se pojavil kakšen primeren interesent, bi seveda spet šli v prodajni postopek,« še pravi Hrastnik.