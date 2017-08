Bralka Dnevnika nas je opozorila, da je ob upokojitvi na prvo izplačilo pokojnine čakala več kot mesec dni in pol, njena znanka pa skoraj dva meseca na informativni izračun o predvideni višini pokojnine in datumu upokojitve. Kolikšna je torej čakalna doba za informativne izračune in kdaj lahko posameznik zaprosi za izračun, če se želi recimo upokojiti v začetku decembra? Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), ki ga vodi Marijan Papež, pojasnjujejo, da prav reševanje zahtevkov za predhodne pisne informacije o datumu upokojitve in višini predčasne oziroma starostne pokojnine spada med številčnejše postopke zavoda. »Ker pa so spremembe na p