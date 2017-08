Turisti se v slovenskem glavnem mestu zadržijo povprečno 1,8 dneva. V javnem zavodu Turizem Ljubljana si želijo, da bi obiskovalci v prihodnje obisk v mestu podaljšali in ob tem ne bi raziskovali le starega mestnega jedra, ampak bi si ogledali tudi turistične znamenitosti v bližini Ljubljane.

Zato so se v zavodu povezali z občinami v osrednji Sloveniji in k ukrepom, s katerimi bi turiste z nabrežij Ljubljanice zvabili v okolico mesta, dodali posebno akcijo na družbenem omrežju instagram. »Mislimo namreč, da lahko z upravljanjem turističnih tokov v osrednji Sloveniji in drugod po državi delno sprostimo mestno jedro, da bo prijetnejše za bivanje prebivalcev in tistih gostov, ki ostanejo,« pravijo v Turizmu Ljubljana, kjer so prepričani, da Ljubljana s turisti še ni zasičena. »Glede na razmerje med številom prenočitev in prebivalcev se Ljubljana s 4,5 nočitve na posameznega prebivalca uvršča na 42. mesto med 64 evropskimi mesti. Na primer v primerljivem Salzburgu imajo 19,3 prenočitve na prebivalca,« pojasnjuje direktorica zavoda Petra Stušek.

Lov na zaklade osrednje Slovenije V lovu na zaklade osrednje Slovenije pobudniki akcije zdaj predlagajo deset izletov do morda manj poznanih kulturnih znamenitosti v osrednji Sloveniji. Ob tem v Turizmu Ljubljana in sodelujočih občinah upajo, da ne bodo privabili le tujih gostov, ampak da bodo k raziskovanju okolice mesta spodbudili tudi več Ljubljančanov. Na seznamu izletov v osrednjo Slovenijo so Velika planina s pastirskim naseljem in ponudbo tradicionalnega sira trniča, Županova jama ter polhograjska graščina, kjer lahko obiskovalci spoznajo tudi razsvetljenskega mecena, botanika in grofa Blagaja, ter Zbiljsko jezero, arboretum Volčji Potok, razgledni stolp na Planini nad Vrhniko, od koder pogled sega vse do Triglava, pustolovski park Geoss, grad Bogenšperk, Slamnikarski muzej v Domžalah in veslanje po Ljubljanskem barju.

S prvo akcijo do 2000 fotografij Obiskovalci, ki bodo katero od predlaganih izletniških točk obiskali ter na spletni platformi instagram objavili fotografijo s pripisano oznako #CentralSlovenia, bodo, ko bodo objavo pokazali tudi na za to predvideni točki na fotografirani lokaciji, nagrajeni z lokalnim darilcem. Na Veliki planini imajo darilca pripravljena v gostišču Zeleni rob, medtem ko lahko obiskovalci Županove jame drobno darilo prevzamejo v kiosku ob vhodu v podzemlje. To je sicer že drugi del akcije za promocijo osrednje Slovenije. Prvi je potekal pred poletjem – takrat so našteli več kot 2000 fotografij s pripisano oznako #CentralSlovenia.