Še preizkusa proti Hrvaški, nato pa bo šlo zares. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pripravljalno obdobje sklenila z obračunoma proti južni sosedi, nato pa v ponedeljek poletela proti Finski, kjer jo v Helsinkih čez natanko teden dni čaka otvoritvena tekma evropskega prvenstva proti Poljski. Kljub dosedanjim nekoliko slabšim predstavam in rezultatom bo imela izbrana vrsta proti četi selektorja Aca Petrovića danes ob 20.15 izjemno podporo, saj je dvorana v Stožicah razprodana. Moštvi se bosta nato znova pomerili jutri za zaprtimi vrati.

S Hrvaško se je Slovenija v dosedanjih pripravah že pomerila, in sicer pred slabima dvema tednoma v Opatiji. Takrat je moštvo selektorja Igorja Kokoškova prikazalo morda celo najboljšo predstavo do zdaj, a v zaključku vseeno klonilo. Sledile so tri izredno neprepričljive predstave, izstopali sta predvsem zadnji dve v Tel Avivu proti Izraelu in Turčiji. »Oba obračuna smo slabo odprli. Pristop je bil pravi, ne pa tudi energija. Proti Izraelu nas v prvem polčasu sploh nisem prepoznal. Tako strokovni štab kot igralci moramo narediti korak naprej, saj nas na evropskem prvenstvu čaka popolnoma drugačna zgodba,« je v ponedeljek pred popoldanskim treningom, ki sicer sprva ni bil predviden, razpredal Igor Kokoškov.

Srbski strokovnjak, ki proste dneve in trenutke preživlja v družbi drugih članov strokovnega štaba, priznava, da dosedanji rezultati niso takšni, kot je pričakoval, a hkrati poudarja, da bi zamenjal vse zmage na pripravljalnih tekmah za uspeh na prvem obračunu evropskega prvenstva proti Poljski. »Takšen je naš pristop od prvega dne. Glave imamo ves čas ponosno dvignjene in stremimo k temu, da bomo v najboljši formi, ko bo najbolj potrebno.« Če želi Slovenija na evropskem prvenstvu do odmevnega rezultata, bo morala močno dvigniti raven igre v obrambi. »Tu ne bom odstopal. Obramba je prepoznaven znak slovenske reprezentance že vrsto let in tako mora biti tudi tokrat. Poleg tega želimo igrati hitro košarko, a to ni mogoče, če stalno pobiramo žogo iz mrežice. Agresivni moramo biti od uvodnega sodnikovega meta, ne pa čakati na sestanek ob polčasu, da se prebudimo,« poudarja Kokoškov, ki pričakuje boljšo obrambno predstavo že danes proti Hrvaški. Slovenski selektor bo tokrat znova lahko računal na Vlatka Čančarja, ki je po zvinu gležnja proti Češki od ponedeljka znova v polnem pogonu, in verjetno tudi na Sašo Zagorca, ki ga mučijo bolečine v hrbtu.

Vnovičnega snidenja z reprezentanco Hrvaške se slovenski reprezentanti veselijo, saj se zavedajo, da sosedski obračuni prinašajo dodaten naboj. »Proti Hrvaški je najlažje igrati, saj je motivacija vedno na vrhuncu, tokrat pa bomo imeli za seboj še polno dvorano v Stožicah. V Opatiji smo proti njim igrali dobro, z nekaj več zbranosti, tudi sreče, bi lahko prišli do zmage. Po kakovosti bi rekel, da smo približno poravnani. To bo dober zadnji preizkus pred odhodom na evropsko prvenstvo,« pravi Klemen Prepelič, ki je bil na prvem obračunu med moštvoma v Opatiji z 12 točkami tretji strelec Slovenije.