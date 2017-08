Reprezentanca s Pirenejskega polotoka na prvo žogo deluje kar nekoliko zastrašujoče, pa čeprav se je na tekmovanje najboljših 16 ekip Evrope uvrstila po dodatnih kvalifikacijah proti Grkom, letos pa je nastopala šele v tretji kakovostni skupini svetovne lige in v finalu izgubila proti Estoniji. Ni namreč zanemarljivo, da je bila še pred desetletjem najboljša reprezentanca Evrope, v enajstih medsebojnih dvobojih s Slovenijo pa je zmagala kar devetkrat. Zdajšnja generacija slovenskih odbojkarjev je proti Špancem doživela dva neugodna poraza, in sicer leta 2011, ko je v Košicah izgubila polfinale evropske lige, leto pozneje pa v Sofiji še kvalifikacijsko tekmo za olimpijske igre, kar je bil tudi njun zadnji medsebojni obračun.

»Od tiste ekipe še vedno igra nekaj igralcev. Posebno spoštujem Sergia Nodo, ki že dvajset let igra v Italiji. On je njihov vodja, soigralcem daje varnost. Imajo pa še nekaj drugih zelo kakovostnih igralcev, med drugimi podajalca. Korektor ni najvišji, a je zelo hiter, nanj se bomo morali pripraviti. Fizično njihovo moštvo ni na najvišji ravni, vendar igra hitro in moderno odbojko. Vsekakor spoštovanja vredna ekipa, ki zahteva zbranost,« pred uvodno tekmo razmišlja kapetan Tine Urnaut.

Po besedah selektorja Slobodana Kovača Španci veljajo za tehnično dobro podkovane. Še posebej neugodni znajo biti zaradi pogostih menjav in aktivnih centralnih blokerjev, prav tako pa veliko igrajo po sredini. »Na začetku prvenstva so vsi ambiciozni in zaradi tega še toliko bolj nevarni. Če bi igrali s Španijo zadnjo tekmo, bi bila to najbrž druga ekipa, tako pa nam zagotovo ne bo lahko. Moramo biti previdni, po drugi strani pa se zavedati svoje kakovosti. Zaslužijo si spoštovanje, strahu pred njimi pa zagotovo ne bo,« meni Slobodan Kovač.

Tekma med Slovenci in Španci bo le ena od štirih odigranih danes. Že ob 17.30 se bodo v skupini A srečali Finci in Estonci, v slovenski skupini C pa Bolgari in Rusi. Vrhunec večera bo nedvomno predstavljal dvoboj velesil Poljske in Srbije, ki sta uvodno tekmo odigrali že na svetovnem prvenstvu pred tremi leti. Gostitelji obljubljajo nepozaben spektakel in evropski rekord po obiskanosti odbojkarskih tekem, saj se bosta izbrani vrsti pomerili na nacionalnem nogometnem stadionu v Varšavi pred 65.000 gledalci.

Čeprav bo to edina tekma, odigrana v poljski prestolnici, pa so organizatorji vložili ogromno napora, da so nogometno igrišče preobrazili v odbojkarsko. Priprave so s pomočjo 750 delavcev začeli že pred tednom dni, za 3500 ton opreme pa so uporabili 86 tovornjakov, 35 vitlov in gradbeno dvigalo. Spektakularna naj bi bila tudi današnja otvoritvena slovesnost, na kateri bo sodelovalo 1600 ljudi, od tega 300 prostovoljcev in 180 plesalcev, za to, da bo dogodek potekal brezhibno, pa bo skrbelo 40 tehnikov.

Spored tekem v skupini C 1. krog, danes ob 17.30: Bolgarija – Rusija, ob 20.30: Slovenija – Španija, 2. krog, sobota ob 17.30: Rusija – Slovenija, ob 20.30: Bolgarija – Španija, 3. krog, ponedeljek ob 17.30: Slovenija – Bolgarija, ob 20.30: Rusija – Španija.