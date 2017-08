Marseille je v lepi prednosti zaradi gola v gosteh ob remiju 1:1 v Stožicah, vendar v taboru slovenskih pokalnih prvakov so trdno odločeni, da si z zmago priigrajo senzacionalno napredovanje v skupinski del lige Evropa. V Domžalah se niso ukvarjali le s taktiko, ampak so igralce poskušali pripraviti tudi na izredno vzdušje na stadionu Velodrome, ki ga v podporo Marseillu pripravijo temperamentni navijači.

»Marseille je vrhunsko kakovost pokazal že v Ljubljani. Po tehnični plati so med najboljšimi v Franciji, vendar mi se ne predajamo vnaprej. Prva naloga bo disciplinirano branjenje, da čim dlje zadržimo izid 0:0, na koncu juriš na zmagoviti gol za novo veliko evropsko senzacijo. V Marseillu verjetno ne bomo imeli toliko priložnosti kot v Stožicah, zato bo potrebna stoodstotna realizacija priigranih priložnosti,« je razpoloženje v slačilnici Domžal predstavil 26-letni defenzivni vezist Zeni Husmani.

Domžalski strokovni štab s Simonom Rožmanom na čelu ima na razpolago vse igralce. Veliko oči bo uprtih v Jana Repasa, ki bo odigral zadnjo tekmo za Domžale. Produkt domžalske nogometne šole se želi ob napredovanju Domžal tudi čim bolj predstaviti francoski javnosti, saj bo kariero nadaljeval v prvoligašu Caenu v Normandiji, ki si ga je tako želel, da bodo plačali več kot milijon evrov odškodnine.

Posebnost priprave Domžal so tudi govori Simona Rožmana v slačilnici pred tekmo. Strokovnjak iz Štor pravi, da govorov ne pripravlja vnaprej, ampak besede pridejo spontano. »Čutimo podporo vse Slovenije. Zadnji mesec se imamo resnično lepo, vse skupaj je že pravljica, čeprav nam v slovenski ligi ne gre po načrtih. Za nov čarobni večer v Marseillu se mora vse iziti v naš prid. Igralci čutijo, da so sposobni enakovrednega dvoboja na tej ravni, saj lahko tečejo, taktično so dozoreli, imamo prave vodje na igrišču. Gremo v pekel in trdno verjamem, da se bo tekma končala z novo senzacijo, kakršne Evropa še ne pomni,« je poudaril Simon Rožman.

Verjetni postavi – Marseille: Mandanda, Sakal, Sertic, Rami, Evra, Sanson, Luiz Gustavo, Lopez, Ocampos, Germain Thauvin. Domžale: Milić, Širok, Blažič, Klemenčič, Balkovec, Husmani, Repas, Vetrih, Ibričić, Bizjak Firer. Naš namig: 0.