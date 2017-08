Še vedno niti malo ni jasno, kdaj se bo lahko z mrtve točke premaknilo sojenje Seadu Suljanoviću, Danijelu Praštalu in Aleksandru Ajdišku zaradi izsiljevanja Melanije Stropnik. Oškodovanko namreč iščejo že leta, a kot bi se vdrla v tla. Tako razen njene prijave na policiji ob dogodku pred 14 leti sodišče v rokah nima ničesar, niti enkrat je še ni imelo priložnosti zaslišati. Sodnica Sinja Božičnik je včeraj prebrala dobršen kup dopisov, ki sta si jih sodišče in policija izmenjala v zadnjih 11 letih, da bi prišla do nje. A tudi zadnji odgovor ne prinaša nič novega: niti brskanje po nacionalni in Interpolovi bazi iskanih oseb niti iskanje po schengenskem informacijskem sistemu na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo nista prinesli rezultatov. Trudili so se tudi na druge načine, vendar brez uspeha. Tožilstvo pa kljub protestom obrambe pri pregonu vztraja.

Stropnikova je pred leti v Ajdiškovem lokalu v Ljubljani med drugim skrbela za plače in sodelovanje z varnostno službo. Slednja naj bi leta 2003 Ajdiška pobarala, da zamuja s plačilom, zato se je oglasil pri njej doma. Žensko naj bi udaril v obraz, da se ji je ulila kri, nato pa jo s Suljanovićem (pozneje obsojenim zaradi tragičnega napada na Gorazda Čamernika pred lokalom Global) in Praštalom na silo odpeljal na banko v Velenje. Tam naj bi morala s svojega računa dvigniti okoli 4000 evrov, a ji je uspelo uslužbenki predati listek s sporočilom, da jo izsiljujejo in naj pokliče policijo. Trojico so aretirali.