V pismu, ki ga je okoli sto ljudi nedavno prejelo od britanskega notranjega ministrstva, piše, da morajo v skladu z zakonom o priseljevanju zapustiti državo. Če tega ne bodo storili v mesecu dni, jim grozijo z deportacijo. »Stopamo v stik z vsemi, ki so prejeli ta pisma, in jim pojasnjujemo, naj jih ne upoštevajo,« je dejala tiskovna predstavnica notranjega ministrstva. Pomota je prišla v javnost, ko je britanski časnik Guardian poročal o primeru finske zgodovinarke Eve Johanne, ki dela na londonski Univerzi kraljice Marije in je dobila pismo. Poročena je z Britancem in na Otoku živi več let. Po lanskem referendumu o brexitu je zaprosila za dovoljenje za stalno bivanje. Njeno prošnjo so zavrnili, prejšnji teden pa je dobila omenjeno pismo. Na Otoku živi okoli 3,2 milijona državljanov EU, ki za bivanje ne potrebujejo posebnih dovoljenj. To naj bi se spremenilo po marcu 2019, ko bo Velika Britanija zapustila Unijo.