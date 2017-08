Izvajalci iz enajstih držav ga bodo spremenili v gledališče na prostem in ustvarjalno sprehajališče za otroke in odrasle. V treh dneh se bo zvrstilo več kot 20 dramskih, lutkovnih, plesnih, glasbenih in artističnih dogodkov. Letos bodo posebno pozornost namenili tudi arhitektu Jožetu Plečniku, tako da se bo del programa odvil tudi pred njegovo hišo v Karunovi ulici in na njenem vrtu. Na 17. izvedbi festivala bo znova prisotna tudi skupina Guixot de 8 iz Barcelone, ki s svojimi nenavadnimi igrali iz odpadnih materialov navdihuje številne posnemovalce tudi pri nas. Poleg ustvarjalnih delavnic, izmenjave igrač in družabnih iger na promenadi bo prvi dan festivala na velikem odru razveselila otroke lutkovna predstava Babica iz jajčka ob 18.30, medtem ko bo ob 20.15 na vrsti eterični performans na trapezu. Še več se bo dogajalo v petek in soboto, če bo vreme slabo, pa se bo del programa preselil v dvorano v Karunovi ulici.