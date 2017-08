Od petka do nedelje bodo tako Moravče v znamenju pristnih kulinaričnih, rekreativnih, sprostitvenih in ustvarjalnih doživetij. Izbrani lokalni ponudniki bodo obiskovalcem ponujali pokušino domačih dobrot in spoznavanje tradicionalnih obrti. V sklopu festivala Špas na vas pa bodo obiskovalci že drugo leto zapored uživali v drugačnem, drznem in zabavnem športno-glasbenem programu na Javoršici. Od petka do nedelje jim bo tam na voljo raznolika kulinarična ponudba, igre za male in velike otroke ter zabava z glasbenimi skupinami. V nedeljo se jim bo predstavila tudi Slikarska šola Blaža Slaparja z risanjem portretov in karikatur, poslikavo obraza in prostim ustvarjanjem. V središču Moravč bodo v soboto stojnice kmečke tržnice bogato založene z izdelki z domačih kmetij, v Čebelarskem domu Moravče si bo mogoče ogledati čebelje prebivališče in staro čebelarsko orodje. Obiskovalci bodo lahko uživali tudi v kosilu z razgledom v Planinskem domu Ušte in obiskali rokodelsko nedeljo na gradu Tuštanj. Kulturno in športno društvo Peče pa jih vabi na tradicionalno farno žegnanje – na Jernejevo nedeljo, blagoslov zdravilnih zelišč in nastop folklorne skupine društva upokojencev Moravče.