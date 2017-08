Vrhunec 12. etnološke prireditve Sadjarstvo v dolini, ki jo organizira Turistično društvo Tuhinjska dolina, bo v nedeljo popoldne. Kot pravijo organizatorji, nekoč ni bilo kmetije ali preproste hiše, ki ne bi imela sadovnjaka z velikimi drevesi. Ta so varovala hišo pred mrčesom in menda tudi pred ognjem, da se ni razširil na druga poslopja. Zato je na dvorišču stal oreh ali divji kostanj, v sadovnjaku s čebelnjakom pa so se bohotile tepke, moštarice, pišuke, beličniki, zlata parmena, kosmači, cimbare, špinglji… Ker se je veliko teh vrst izgubilo, želijo tudi s prireditvijo ljudi spodbuditi, da bi v Tuhinjsko dolino vrnili stare sorte sadnega drevja. Zato jim bodo pokazali, kako se pravilno sadi sadno drevje, kako se ga cepi in obrezuje, predstavili bodo kuhanje žganja, stiskanje mošta, sušenje sadja in pripravo ozimnice. Na prireditvi bodo poleg narodnih noš sodelovali na novo ustanovljena Tuhinjska godba, harmonikar in ljudski pevci.