Lintonova se je prek svojega predstavnika za medije kasneje opravičila ameriški javnosti. »Opravičujem se za svojo instagram objavo in za moj odziv na komentar uporabnice. Bil je neprimeren in brezčuten,« je zapisala.

Čeprav se je za svoje ravnanje opravičila, je škoda že storjena. Na twitterju se ljudje množično zgražajo, vrstijo se tudi šale na njen račun.

Medtem pa je za New York Times spregovorila tudi Jenni Miller, ženska, ki je napisala komentar, na katerega se je Lintonova odzvala tako burno. »Moj komentar je imel zgolj pet ali šest besed, toda nanj se je odzvala z dolgim sporočilom, s katerim je želela sporočiti, kako zelo pomembna, pametna, dobra in bogata je,« je zapisala. »Če ne bi zaklenila svojega profila, bi ji vrnila z zares ostrim odgovorom,« je še dodala.

