Angleški mediji poročajo, da se je Rooney odločil za upokojitev reprezentančnega dresa kljub selektorjevemu povabilu in dejstvu, da si je znova povrnil zaupanje glavnega trenerja reprezentance, zatem ko je izgubil kapetanski trak.

Upokojitev angleške majice prihaja v istem letu, ko je po trinajstih letih zamenjal klubsko sredino in je zapustil Manchester United. Rooney zaenkrat ne namerava končati nogometne poti. Svojo poklicno pot nadaljuje pri Evertonu, kjer je že igral med letoma 2000 in 2004. Rooney je s svojim matičnim klubom podpisal dveletno pogodbo. Pred dnevi je proti Manchester Cityju zabil svoj 200. premierligaški zadetek.

Rooneyjevi 'angleški' rekordi

Rooney je med letoma 2004 in 2017 dosegel rekordnih 253 golov za Manchester United, drugi na večni lestvici je legendarni Bobby Charlton z 249 zadetki. Rekorden je tudi njegov izkupiček v angleški selekciji. Za reprezentanco je zabil 53 golov na 119 nastopih za Anglijo. Prvič je bil vpoklican 6. septembra 2003. Na drugem mestu večne lestvice najboljših strelcev angleške reprezentance je Charlton z 49 zadetki, gol manj ima Gary Lineker.

»Zelo lepo je bilo, ko me je Gareth poklical ter mi dejal, da me želi v angleški ekipi za prihodnje tekme, kar zelo cenim. Odločil sem se po dolgem in tehtnem premisleku. Garethu sem povedal, da želim končati svojo reprezentančno pot za vedno. Gre za težko odločitev, ki sem jo sprejel v pogovoru z družino, trenerjem Evertona Ronaldom Koemanom in mojimi bližnjimi. Igrati za Anglijo je bilo vedno nekaj posebnega. Vsakič, ko so me izbrali, da sem bil del ekipe kot član ali kot kapetan, je bil to zame poseben privilegij in vsakemu bi se zahvalil za pomoč. Vendar pa mislim, da je trenutek za odhod pravi,« je Rooney sporočil v izjavi za javnost.