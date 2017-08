Pa si oglejmo, za kaj vse lahko pravilno izbran kuhinjski otok še uporabljamo in kako izboljša bivalno ugodje.

Če radi kuhate, je možnost, da je v kuhinjski otok vgrajena (dodatna) kuhalna plošča, zelo všečna. Tu je lahko tudi samo plošča za žar, medtem ko je glavni kuhalnik za običajne ponve in lonce postavljen ob steni. V gospodinjstvih z majhnimi otroki je štedilnik bolje postaviti v kuhinjski niz kot kuhati na otoku, saj tako zmanjšamo možnost za opekline in druge poškodbe. Upoštevati pa je treba, da v otok vgrajena kuhalna površina zahteva ventilacijo, viseče kuhinjske nape pa lahko, če so postavljene na napačnem mestu, grdo bodejo v oči.

Dodatni shranjevalni prostor

Le kdo si ne želi dodatnega prostora za shranjevanje, še posebno v kuhinji. Police za kuharske knjige, držalo za vinske steklenice, košara s poleni za kamin ali omarice za posodo in krožnike – vse to je mogoče umestiti v kuhinjski otok. Pomanjkljivost pa je, da so omarice nizko in se je zato treba sklanjati, pa tudi osvetlitev pod pultom ni ravno dobra, zato velja razmisliti o vgradnih lučkah.