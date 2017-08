Proga Račice ob reki Labi te dni gosti najboljše sprinterje, kajakaše in kanuiste na mirnih vodah. Tekmovališče je med drugim leta 1993 prineslo kolajne tudi Sloveniji, saj sta Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu brez krmarja osvojila bron na svetovnem prvenstvu.

Tokrat so na vrsti drugačni čolni, kajaki enosedi, dvosedi in štirisedi ter kanuji enokleki, dvokleki in štirikleki. Kot prvi se je v boj za visoka mesta v slovenski ekipi podal Fabčič v kategoriji KL2, ki pa je imel letos nekaj zdravstvenih težav, zato je tudi manj treniral.

»Imel sem poškodbo hrbtne mišice, ampak zdaj je v redu. Nočem iskati izgovorov, jih tudi nimam, ampak vidi se, da če bi celo leto delal, kot bi bilo treba, bi bil lažje zraven. S tokratnima vožnjama sem sicer zadovoljen, s kvalifikacijsko bolj, kot s polfinalno, saj sem v drugi namesto, da bi pol sekunde odvzel, to dodal in bil za mesto prepočasen za finale,« je povedal Fabčič.