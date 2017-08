Samsung bo danes v New Yorku premierno predstavil svoj nov mobilni telefon Galaxy Note 8, s čimer želijo popraviti slab priokus, ki ga je pustil neuspeli model Note 7. Ta je namreč podjetju nakopal kopico težav, saj so ga zaradi okvar na bateriji (in samovžigov) morali popolnoma umakniti iz prodaje. To je podjetje stalo vsaj slabih sedem milijard ameriških dolarjev.

Za povrh pa konec tedna lahko pričakujemo zaključek še ene afere, ki je južnokorejsko podjetje pretresla lansko leto. Sodišče bo namreč razsojalo v zadevi samsungovega naslednike Leeja Jae-yonga. Ta je vpleten v korupcijsko afero, ki je s položaja odnesla nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Geun-hye. Jae-yong je obtožen podkupovanja predsedničine zaupnice Choi Soon-sil z več milijoni dolarjev v zameno za politične usluge.

Smo torej na točki, ki je za Samsung zelo pomembna. Postalo bo jasno, kakšna bo prihodnost podjetja. Negativno sprejet mobilni telefon in neugodna razsodba za Jae-jounga lahko pomenita hud udarec za multinacionalko, zato so investitorji te dni na dogajanje še posebej pozorni.