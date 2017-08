Mnogim se najbrž zdi, da še komaj sledijo vsem kriptovalutam in dogajanju okoli njih. Toda virtualne valute doživljajo velik razmah in njihovo število se bo najverjetneje kmalu povečalo.

Estonija ni prva država, ki razmišlja o uvedbi lastne kriptovalute. Po poročanju portala Furtune kitajska centralna banka testira možnosti za razvoj lastne kriptovalute, o tem pa razmišljajo tudi v Rusiji. Prednost Estonije je v tem, da ima potrebno digitalno infrastrukturo v precejšnji meri že izdelano. Z uvedbo lastne kriptovalute želijo tujim investitorjem olajšati poslovanje.

Prva država, ki omogoča pridobitev digitalnega državljanstva

V zadnjih dveh letih Estonija tujcem že ponuja e-državljanstvo, ki omogoča odpiranje podjetij in dostop do bančnega poslovanje v tej baltski državi. S tem korakom so želeli privabiti predvsem tuje poslovneže. Postopek za pridobitev estonskega digitalnega estonskega državljanstva je zelo preprost. Na kateremkoli estonskem veleposlaništvu je možno vložiti prošnjo in oddati biometrične podatke. Digitalni državljan Estonije tako lahko postane človek, ki še nikoli ni bil v Estoniji in nima s to državo tudi sicer nobene povezave. Doslej je za e-državljanstvo zaprosilo 22.000 ljudi.

V torek je Kaspar Korjus, direktor programa za e-državljanstvo, na blogu zapisal, da jim je omenjeni projekt dal prednost pred drugimi državami, ki prav tako razmišljajo o uvedbi lastne kriptovalute.