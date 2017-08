Kakor koli že, prava domovina pudinga utegne biti Velika Britanija, saj tam pod imenom puding kuhajo marsikaj, med drugim tudi najrazličnejše posladke po glavni jedi. Ampak Angleži se pri tem ne ustavijo. Pri njih je vsaj že od leta 1747 sila priljubljen yorkshirski puding, ki je pravzaprav iz slane mase za palačinke spečen visoki kolaček (glej fotografijo), prelit z omako od pečenke in postrežen kot priloga. V veliko slast pa gredo Britancem tudi angleški črni puding, ki ni pravzaprav nič drugega kot slovenska krvavica, lojen puding z rozinami ter različni mesno-drobovinski pudingi, kot je denimo škotska specialiteta haggis. Ne glede na domnevno britanski izvor jedi pa ime puding najverjetneje prihaja od francoskega izraza boudin, italijansko budino (tam pudingu tako pravijo še danes). To pa naj bi izviralo iz latinske besede botellus, če je verjeti jezikoslovcem, ki pomeni toliko kot klobasica, kar naj bi ustrezalo srednjeveškemu pojmovanju evropskega pudinga. Ampak takšne vrste pudinga bi veljalo prihraniti za mrzle zimske dni. Ni še namreč konec poletja, zato vam tokrat v pokušino ponujamo silno enostaven recept za osvežilen poletni posladek, sestavljen iz gozdnih sadežev in starega belega kruha, kakor so ga Angleži izjemno radi pripravljali konec 19. in v začetku 20. stoletja. V teh morda še zadnjih letošnjih vročih dneh vam bo ohlajen angleški poletni puding prijal kot popoldanska malica, zraven pa lahko postrežete hladen metin čaj s kockami ledu in rezinami limete. Poleg tega pa morda po drugem enostavnem receptu pripravite yorkshirski puding in ga uporabite kot prilogo k pečenki, golažu, mesnemu ali zelenjavnemu raguju, gobam v omaki…

Angleški poletni puding Potrebujemo 1000 g različnega jagodičastega sadja (borovnice, maline, ribez, robide…), 25 g sladkorja, 8 rezin starega (suhega) kruha. Sadje (če svežega ni več na voljo, lahko uporabimo zamrznjenega) očistimo in operemo ter damo v posodo skupaj s sladkorjem in dvema ali tremi žlicami vode. Na majhni temperaturi kuhamo pet minut, nato sadje precedimo in sok shranimo. Rezinam kruha odrežemo skorjo. Na dno večje okrogle sklede ali modela (za šarkelj, puding ali v jensko posodo) damo plast kruha tako, da je dno pokrito. Kruh, s katerim obložimo stranice, pred tem namočimo v sok, ki smo ga prihranili. Na sredino modela naložimo sadje in ga pokrijemo s preostalim kruhom. Puding obtežimo z loncem, ki smo ga napolnili z vodo. Čez noč pustimo v hladilniku. S pomočjo velikega krožnika puding prevrnemo in ponudimo s preostalim prihranjenim sokom.