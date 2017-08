Pred skoraj pol leta je po območju zahodnega Indijskega oceana pustošil ciklon Enawo. Najhuje je prizadel Madagaskar, kjer je v veliki meri uničil nasade vanilje. Posledično je cena te aromatične začimbe skokovito narasla. Po poročanju portala Quartz je trenutno za kilogram prave vanilje potrebno odšteti kar 600 dolarjev (približno 510 evrov). Vanilja se sicer največ uporablja v slaščičarstvu in pri izdelavi parfumov.

Lastnik prodajalne sladoleda iz Bostona je za The Boston Globe dejal, da so doslej vakuumsko pakirana zrna vanilje stala 72 dolarjev za polovico kilograma, kmalu po ciklonu pa se je cena povišala za 344 odstotkov, kar pomeni, da sedaj za enako pakiranje plačuje 320 dolarjev (270 evrov). V prestižni londonski verigi slaščičarn Oddono so sladoled z okusom vanilje zaradi previsokih cen umaknili iz ponudbe.

Obeti za naslednja leta niso najboljši

Na Madagaskarju so za letos pričakovali 30 odstotkov večji pridelek kot lansko leto. Toda zaradi opustošenja, ki ga je povzročil ciklon Enawo, najbolj optimistični med pridelovalci računajo na polovico pridelka iz leta 2016.

Zaradi pomanjkanja vanilje in visoke cene, ki jo dosega na trgu, se je na otoku okrepila kriminalna dejavnost. Veliko kmetovalcev je vaniljo obralo prej kot običajno, ker se bojijo, da bi jim jo sicer ukradli.

Nobena umetna aroma ne more povsem nadomestiti pravega okusa in vonja vanilje, zaradi česar padca cen ni pričakovati. Obeti tudi za naslednja leta niso najboljši. Po pisanju portala Financial Times rastlina vanilje namreč potrebuje tri leta, da dozori in lahko daje plodove, ki jih je možno uporabiti.