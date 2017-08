Minister za kulturo Anton Peršak je očitno sklenil končati dolgoletno vodstveno agonijo Slovenske filharmonije, ki se je v zadnjem letu stopnjevala v stavko zaposlenih. Svetu in strokovnemu svetu SF je namreč podal »poziv za podajo predhodnega mnenja v postopku predčasne razrešitve direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija Damjana Damjanoviča«. Svoj predlog je utemeljil v trinajstih točkah.

Direktor ne komentira

Postopek za razrešitev je očitno potekal diskretno, tudi na ministrstvu, saj je bil predlog za razrešitev napisan že 27. julija. Ministrov poziv so v filharmoniji prejeli direktor ter predsednika sveta in strokovnega sveta javnega zavoda. »Nimam kaj komentirati,« je na našo prošnjo odgovoril direktor Damjanovič. Predstavništvo zaposlenih je zaposlene v orkestru in zboru že obvestilo o odločitvi ministra, predsednica sveta Marjetica Mahne pa nam je povedala: »Minister me je obvestil o razlogih za predčasno razrešitev direktorja, o tem je obvestil tudi predsednika strokovnega sveta Andreja Petrača. Oba sveta poziva, naj se v 30 dneh člani opredelimo do njegovega predloga. To bomo storili na skupni seji obeh svetov, ki bo 5. septembra.« Ker sta oba sveta v minulih mesecih izražala nezadovoljstvo nad direktorjevim delovanjem, je logično pričakovati, da bosta ministrov predlog razrešitve podprla.

Rok, v katerem se morata sveta opredeliti, je začel teči z datumom vročitve pošte. Po naših informacijah naj bi direktor ministrovo pošto odprl kakšen dan pozneje, torej bo imel tudi kakšen dan časa več, da se opredeli do ministrovih navedb. Tudi on ima namreč 30 dni časa za odgovor.